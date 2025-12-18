А какие фильмы стоит смотреть?

Ежегодно мировой кинематограф радует нас новинками, которые хочется пересматривать снова и снова. Один из фильмов, которые советуем посмотреть хотя бы раз – романтическая драма "Счастливого Рождества" с Эмили Кларк в главной роли.

Это фильм, который напоминает, что в жизни каждого человека бывают темные времена, но несмотря на все важно верить и видеть вокруг свет. По сюжету, Кейт работает в лондонском магазинчике рождественских товаров и развлекает покупателей в костюме эльфа. Ее лучший друг – алкоголь, с которым забывает обо всех проблемах. Кейт безразлично на ее внешний вид, кажется, что жизнь совсем потеряла смысл. Однако все меняет встреча с загадочным Томми, который увидел в девушке что-то милое и красивое. То, что она всячески пыталась стереть.

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

Если ищете что-то рождественское на Netflix, то среди новинок стоит обратить внимание на такие ленты: "Мой тайный Санта", "Праздничное ограбление" и "Трудности с шампанским".