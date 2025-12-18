Даже среди самых популярных рождественских фильмов есть такие, что критики не советуют смотреть. Что интересно, в антирейтинге авторитетного кинопортала Rotten Tomatoes есть и "Один дома". Полный список – ищите дальше на 24 Канале.
Тоже интересно Самые рейтинговые новогодние комедии, которые понравятся всем
Худшие фильмы о Рождестве
- "Рождество с неудачниками" (Christmas With the Kranks)
- "Украшаем наши дома" (Deck the Halls)
- "Пережить Рождество" (Surviving Christmas)
- "Американская сказка" (An American Carol)
- "Восемь безумных ночей Адама Сэндлера" (Adam Sandler's Eight Crazy Nights)
- "Это, проклятое, рождественское чудо" (A Merry Friggin' Christmas)
- "Черное Рождество" (Black Christmas)
- "Один дома" (Home Sweet Home Alone) – фильм 2021 года
- "Джек Фрост" (Jack Frost)
- "Абсолютно глупый" (Mixed Nuts)
- "Санта Клаус 3" (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
- "Идеальный праздник" (The Perfect Holiday)
- "Любите Куперов" (Love the Coopers)
- "Подарок на Рождество" (Jingle All the Way)
- "Фред Клаус, брат Санты" (Fred Claus)
А какие фильмы стоит смотреть?
Ежегодно мировой кинематограф радует нас новинками, которые хочется пересматривать снова и снова. Один из фильмов, которые советуем посмотреть хотя бы раз – романтическая драма "Счастливого Рождества" с Эмили Кларк в главной роли.
Это фильм, который напоминает, что в жизни каждого человека бывают темные времена, но несмотря на все важно верить и видеть вокруг свет. По сюжету, Кейт работает в лондонском магазинчике рождественских товаров и развлекает покупателей в костюме эльфа. Ее лучший друг – алкоголь, с которым забывает обо всех проблемах. Кейт безразлично на ее внешний вид, кажется, что жизнь совсем потеряла смысл. Однако все меняет встреча с загадочным Томми, который увидел в девушке что-то милое и красивое. То, что она всячески пыталась стереть.
"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма
Если ищете что-то рождественское на Netflix, то среди новинок стоит обратить внимание на такие ленты: "Мой тайный Санта", "Праздничное ограбление" и "Трудности с шампанским".