Но 24 Канал убежден, что нельзя "ставить крест" на комедиях. Мы подобрали список самых рейтинговых фильмов в жанре комедии, чтобы даже самый придирчивый зритель смог по-новому открыть для себя именно этот стиль.

Интересно Что посмотреть с девушкой: 3 фильма, которые точно понравятся

Самые рейтинговые новогодние комедии

"Реальная любовь", 2003

Рейтинг IMDb: 7,5

Фильм состоит из нескольких параллельных линий: новоизбранный премьер-министр влюбляется в свою сотрудницу; писатель находит любовь в Португалии; супруги проходят испытание изменой; мальчик-подросток делает первые шаги к большой любви.

Каждая история – отдельная эмоция, но все они сливаются в общий месседж: любовь окружает нас постоянно, даже когда мы ее не замечаем.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохой Санта", 2003

Рейтинг IMDb: 7,0

Вилли – вор, что ежегодно работает фейковым Сантой в супермаркете, чтобы ограбить магазин во время праздников. Он пьет, ругается и вообще не похож на рождественского героя. Но его план рушится, когда он знакомится с наивным мальчиком, который верит в настоящего Санту.

"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские каникулы", 1989

Рейтинг IMDb: 7,5

Кларк Грисволд мечтает об идеальном семейном Рождестве, но все идет не по плану: родственники доводят его до нервного срыва, а праздничная индейка взрывается прямо на столе. Чем больше Кларк старается, тем хуже получается, но в конце концов его настойчивость и любовь к семье создают и настоящий рождественский хаос, и одновременно настоящий праздник.

"Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клаус", 2019

Рейтинг IMDb: 8,2

Юлиус, избалованный сын директора почтовой службы, отправляется в далекий мрачный город Смеренсбург, где никто не пишет писем, однако все постоянно ссорятся. Там он знакомится с одиноким лесорубом Клаусом, который создает игрушки. Вместе они придумывают идею тайных подарков для детей, что постепенно пробуждает добро в жителях города.

Так рождается легенда о Санта-Клаусе – из дружбы, щедрости и маленького чуда.

"Клаус": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Также в рейтинге есть такие фильмы:

"Один дома" – рейтинг IMDb – 7,7 7;

– рейтинг IMDb – 7,7 7; "Эльф" – рейтинг IMDb – 7,1;

– рейтинг IMDb – 7,1; "Рождественские хроники" – рейтинг IMDb – 7,0;

– рейтинг IMDb – 7,0; "Холодное сердце" – рейтинг IMDb – 7,4;

– рейтинг IMDb – 7,4; "Тайная служба Санта-Клауса" – рейтинг IMDb – 7,1;

– рейтинг IMDb – 7,1; "Светлое Рождество" – рейтинг IMDb – 7,6.

Не пропустите! Томас Шелби возвращается в новом фильме "Острые козырьки: Бессмертный".