Стало известно, когда в свет выйдет фильм "Острые козырьки: Бессмертный". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix Ukraine.

Когда премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный"?

20 марта 2026 года на Netflix состоится громкая премьера. В свет выйдет историческая криминальная драма "Острые козырьки: Бессмертный". Это продолжение британского телесериала "Острые козырьки", в котором главную роль сыграл Киллиан Мерфи. На этот раз легендарный актер снова вернется к своей гангстерской роли Томаса Шелби.

Кажется, Том Шелби еще не покончил со мной,

– сказал актер в комментарии блогу Tudum.

Что известно о сюжете фильма "Острые козырьки: Бессмертный"?

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный" – полнометражный кинопроект, который станет финальной точкой в истории Томаса Шелби. Действие фильма будет происходить на фоне Второй мировой войны. Томас Шелби больше не ограничивается ролью гангстера – он превращается в фигуру общенационального значения. Название "Бессмертный" подчеркивает наследие героя и его символическое место в истории.

Среди хаоса Второй мировой войны, Том Шелби вынужден вернуться из самовольного изгнания, чтобы столкнуться со своим самым разрушительным приговором. С будущим семьи и страны на кону, Томми должен встретиться лицом к лицу со своими собственными демонами и выбрать, или противостоять своему наследию, или сжечь его до основания,

– говорится в описании ленты на Netflix.

К своим ролям вернутся Софи Рандл, Стивен Грэм, Нед Деннеги, Паки Ли, Йен Пек. Кроме того, фильме появятся и новые актеры. Среди них: Барри Киоган, Ребекка Фергюсон, Тим Рот.