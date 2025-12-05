Это фильм "Праздничное ограбление", который вышел в 2025 году. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Смотрите также "У меня нет слов": первые отзывы украинских зрителей на 2 сезон "Кофе с кардамоном"

Что известно о фильме "Праздничное ограбление"?

Фильм "Праздничное ограбление", премьера которого состоялась 26 ноября 2025, уже успел покорить сердца зрителей. Сейчас он является самым популярным фильмом на платформе Netflix. В ленте сыграли Оливия Холт, Коннор Свинделлс, Люси Панч, Питер Серафинович и другие.

В центре сюжета – двое незнакомцев, которые хотят ограбить один из крупнейших универмагов в самом сердце Нью-Йорка. Преступники София и Ник – довольно неуклюжие, однако тщательно подходят к планированию своего преступления, еще не представляя, что их ждет впереди.

"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

Казалось бы, ничего сложного: они создают действенный план и объединяются в смелую команду. Но перед ними начинают возникать совершенно неожиданные испытания, и все выходит из-под контроля. Но самым большим испытанием становятся чувства, которые зарождаются в процессе преступления.

Финал этой истории покажет, удастся ли главным персонажам воплотить свой замысел в реальность, или они выберут любовь и добро и попытаются строить отношения заново.

Какой украинский фильм смотрят на Netflix?