Это фильм "Праздничное ограбление", который вышел в 2025 году. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.
Что известно о фильме "Праздничное ограбление"?
Фильм "Праздничное ограбление", премьера которого состоялась 26 ноября 2025, уже успел покорить сердца зрителей. Сейчас он является самым популярным фильмом на платформе Netflix. В ленте сыграли Оливия Холт, Коннор Свинделлс, Люси Панч, Питер Серафинович и другие.
В центре сюжета – двое незнакомцев, которые хотят ограбить один из крупнейших универмагов в самом сердце Нью-Йорка. Преступники София и Ник – довольно неуклюжие, однако тщательно подходят к планированию своего преступления, еще не представляя, что их ждет впереди.
"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма
Казалось бы, ничего сложного: они создают действенный план и объединяются в смелую команду. Но перед ними начинают возникать совершенно неожиданные испытания, и все выходит из-под контроля. Но самым большим испытанием становятся чувства, которые зарождаются в процессе преступления.
Финал этой истории покажет, удастся ли главным персонажам воплотить свой замысел в реальность, или они выберут любовь и добро и попытаются строить отношения заново.
Какой украинский фильм смотрят на Netflix?
- Кроме этой романтической комедии, на стриминговой платформе Netflix большую популярность приобрел украинский фильм "Каховский объект".
- В украинских кинотеатрах он вышел 1 октября 2025 года, а на платформе появился 26 ноября 2025 года.
- Сейчас фильм занимает третье место в рейтинге самых популярных лент на Netflix.
- Кроме того, недавно сразу два украинских сериала стали самыми популярными на платформе.
- "Пограничники. Второй курс" и "Витя" вошли в топ-10 самых популярных проектов Netflix.