Це фільм "Святкове пограбування", який вийшов у 2025 році. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про фільм "Святкове пограбування"?

Фільм "Святкове пограбування", прем'єра якого відбулася 26 листопада 2025 року, уже встиг підкорити серця глядачів. Зараз він є найпопулярнішим фільмом на платформі Netflix. У стрічці зіграли Олівія Голт, Коннор Свінделлс, Люсі Панч, Пітер Серафінович та інші.

У центрі сюжету – двоє незнайомців, які хочуть пограбувати один із найбільших універмагів у самому серці Нью-Йорка. Злочинці Софія та Нік – доволі незграбні, однак ретельно підходять до планування свого злочину, ще не уявляючи, що на них чекає попереду.

"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

Здавалося б, нічого складного: вони створюють дієвий план та об'єднуються в сміливу команду. Та перед ними починають виникати абсолютно неочікувані випробування, і все виходить з-під контролю. Та найбільшим випробуванням стають почуття, які зароджуються у процесі злочину.

Фінал цієї історії покаже, чи вдасться головним персонажам втілити свій задум у реальність, чи вони оберуть любов і добро та спробують будувати стосунки наново.

