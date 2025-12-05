Кіноісторія вийшла на платформі 26 листопада, а вже сьогодні є однією з найпопулярніших на Netflix. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Який український фільм став найпопулярнішим на Netflix?

В українських кінотеатрах прем'єра фільму відбулася 1 жовтня 2025 року, а на стримінгу – зовсім недавно. Та попри це, уже сьогодні стрічка займає третє місце в рейтингу десяти найпопулярніших фільмів на платформі. Попереду – лише дві комедії: "Труднощі із шампанським" та "Святкове пограбування".

"Каховський об'єкт" – це фільм, який поєднує у собі напругу, бойовик та елементи фантастики. Дія відбувається після підриву Каховської ГЕС. У центрі сюжету – українські військові, які випадково потрапляють у секретний бункер, де під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях.

Здавалося б, звичайна випадковість перетворює ситуацію на справжнє випробування і виживання. Адже, щоб вибратися, героям доведеться подолати радянських зомбі, власні страхи та стати справжньою командою.

Які ще фільми зараз популярні на Netflix?

Здебільшого у добірці Netflix сьогодні – різдвяні комедії, які дарують святковий настрій та неймовірні емоції. Однак у цьому списку ви знайдете стрічки на будь-який смак. Серед них такі фільми:

Тож обирайте свого фаворита та дозвольте собі відірватися від буденної рутини й зануритися у цікаву для себе історію.