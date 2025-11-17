Це фільм під назвою "Каховський об'єкт". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Який український фільм вийде на Netflix?

Прем'єра українського фільму відбудеться 26 листопада. У коментарях можна прочитати чимало схвальних відгуків на цю новину. Це зомбі-муві вже привернуло увагу багатьох глядачів і готове зробити це знову. Ось що пишуть коментатори:

"Вау! Це щось новеньке і виглядає цікаво! Чекаю"

"Ось це я хочу глянути!"

"Не люблю зомбі-муві, але це додам у свій список точно"

"Виглядає як трешачок, але в хорошому сенсі! Чекаю дуже"

"Ніколи не любила фільмів про зомбі, але тільки що, здається, полюбила"

"Та ви вляжетесь, чи ні? У кіно провтикала піти, на Netflix обов'язково подивлюсь"

Що відомо про фільм "Каховський об'єкт"?