Це фільм під назвою "Каховський об'єкт". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.
Який український фільм вийде на Netflix?
Прем'єра українського фільму відбудеться 26 листопада. У коментарях можна прочитати чимало схвальних відгуків на цю новину. Це зомбі-муві вже привернуло увагу багатьох глядачів і готове зробити це знову. Ось що пишуть коментатори:
- "Вау! Це щось новеньке і виглядає цікаво! Чекаю"
- "Ось це я хочу глянути!"
- "Не люблю зомбі-муві, але це додам у свій список точно"
- "Виглядає як трешачок, але в хорошому сенсі! Чекаю дуже"
- "Ніколи не любила фільмів про зомбі, але тільки що, здається, полюбила"
- "Та ви вляжетесь, чи ні? У кіно провтикала піти, на Netflix обов'язково подивлюсь"
Що відомо про фільм "Каховський об'єкт"?
- В українських кінотеатрах прем'єра фільму відбулася 1 жовтня 2025 року.
- Це стрічка, яка поєднує в собі жанри фантастики, жахів, бойовика та трилера.
- Режисером фільму став Олексій Тараненко.
- Ця робота стала переломним моментом для українського жанрового кінематографа.
- За сюжетом, після підриву Каховської ГЕС група українських військових знаходить під водою секретний радянський бункер. І з цього моменту їхня місія перетворюється на справжню боротьбу за виживання.
- У фільмі зіграли такі українські актори: Марина Кошкіна, Ірина Кудашова, Олександр Ясентюк, Дмитро Павко, Михайло Дзюба, Володимир Ращук, Орест Пасічник та інші.