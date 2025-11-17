Фанати багатьох книжок часто розчаровуються, коли бачать улюблені історії на екранах. Адже деякі з екранізацій не просто не відповідають книжці, але й пропускають чи змінюють ключові деталі. 24 Канал зібрав стрічки, що стали одними з найгірших фільмів на основі книжок.

"Ерагон"

Рейтинг IMDb: 5,1

Події фільму відбуваються у чарівній країні Алагезії, де живуть гноми, ельфи й незвичайні істоти. У центрі історії – хлопчик Ерагон, нащадок давнього року вершників дракона. Одного разу на полюванні він знаходить таємничий камінь, який виявляється драконячим яйцем. Юнаку належить повернутись до свого коріння та виконати надскладне завдання.

Оригінальна історія була особливою через динаміку між Ерагоном і драконом. В екранізації применшили ключову ідею про дружбу між драконом і людиною, а натомість зосередилися на візуальних ефектах. Безліч відмінностей та втрата головних думок і спровокувала негативні відгуки.

"Ерагон": дивіться трейлер онлайн

"Артеміс Фаул"

Рейтинг IMDb: 4,3

12-річний Артеміс належить до легендарної родини злочинців. У своєму віці він легко ошукує дорослих. Хлопець випадково дізнається про фантастичний світ, що прихований у надрах землі. Коли він краде у громів золото, його починають розшукувати й під землею, і на поверхні.

Цей фільм абсолютно втратив свій потенціал. Персонажі непривабливі, чарівний світ описаний поверхнево, і навіть візуальні ефекти моментами здаються провальними. Стрічку вважають однією з найгірших з картин 2020 року.

"Артеміс Фаул": дивіться трейлер онлайн

"Темна Вежа"

Рейтинг IMDb: 5,3

Події стрічки розгортаються у світі, що пережив Апокаліпсис. Стрілець Роланд Діскейн перебуває у пошуках Темної вежі. За легендами, саме там є відповіді на всі запитання. Якщо він віднайде вежу, то зможе врятувати світ від хаосу та руйнування.

Атмосфера та настрій історії, що були присутні в книжці, втрачені у фільмі. Стиснувши 8 книг в одну стрічку, безліч важливих речей просто зникло, як і гострота та напруга. Екранізацією не були задоволені ні фани оригіналу, ні пересічні глядачі.

"Темна Вежа": дивіться трейлер онлайн