У матеріалі 24 Каналу читайте про 3 фільми жахів, які засновані на реальних подіях. Якщо ви полюбляєте такий жанр і шукаєте, що подивитися у неділю ввечері, рекомендуємо ці стрічки.

Фільми жахів, засновані на реальних подіях

"Вінчестер" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

Спадкоємиця компанії з виробництва зброї Сара Вінчестер, яка залишилась одна, побудувала будинок за декілька кілометрів від Сан-Франциско. Це семиярусна будівля з лабіринтами та сотнями кімнат.

Майже щодня вдова щось змінює у будинку. І робить вона це не для себе чи своєї племінниці, а для привидів. Вони прагнуть помсти через те, що Вінчестери створили зброю.

"Вінчестер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзорцизм Емілі Роуз" (2005)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Стрічка, створена на основі реальних подій, що сталися у 1976 році, коли внаслідок екзорцизму померла Аннеліза Міхель. Режисером фільму став Скотт Дерріксон.

На судовому засіданні згадують історію дівчини, яка страждала від невідомої хвороби. Близькі 19-річної Емілі Роуз звернулися за допомогою до священника, однак чоловік провів ритуал, внаслідок якого вона померла.

У судді священника захищає адвокатка Ерін Брунер. Юристка помічає, що межа між реальним світом і містикою стирається.

"Екзорцизм Емілі Роуз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Закляття" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

За основу фільму взята історія відомих дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів. Чоловік та дружина намагаються допомогти сім'ї Перон, адже в їхньому домі відбуваються моторошні події.

У 1971 році Роджер і Керолайн Перон та їхні доньки перебираються до старого будинку, в якому потрібно зробити ремонт. Спершу сім'я живе спокійно, але потім стаються дивні явища. Так, Керолайн просить Еда та Лоррейн Ворренів допомогти. Однак навіть досвідчені фахівці постають перед труднощами.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму