Встигніть насолодитися останніми осінніми днями за новими захопливими серіалами від Netflix. 24 Канал зібрав стрічки, які подарують найкращі емоції від перегляду.

Цікаво "Відьмак" без Генрі Кавілла: чому в 4 сезоні серіалу замінили головного актора

"Звір у мені"

Рейтинг IMDb: 7,4

Відома письменниця Аґґі Віґґс повністю втратила натхнення після втрати маленького сина. Та раптом у неї з'являється новий сусід – у будинку поряд оселяється магнат Найл Шелдон. У нього загадкове й темне минуле: чоловіка підозрювали у викраденні власної дружини. Аґґі відчуває цікавість до нової справи та починає розслідування.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 5,7

Іспанський трилер розповідає про молоду лікарку, яка переносить операцію з пересадки серця. Вона поступово відновлюється й відчуває нові сили. Дівчина приїжджає у рідне місто донора, де знайомиться з його сім'єю та місцевою громадою. У цьому місці чимало загадок: все це змушує лікарку не тільки переосмислити чуже минуле, але й своє життя.

"Кришталева зозуля": дивіться трейлер онлайн

"Убитий блискавкою"

Рейтинг IMDb: 7,7

Історичний серіал висвітлює каденцію 20-го президента США – Джеймса А. Ґарфілда. Він обійняв цю посаду у 1881 році, але його правління було нетривалим і трагічним. Його оточують серйозні виклики: політичні інтриги, тиск з боку оточення. Президентство Ґарфілда завершується трагічною смертю з боку фанатика. Країна залишається без лідера у найважливіший момент.

"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн