Глядачам давно варто забути про радянські фільми, які належать Росії, адже є чимало справді гідних українських стрічок, які без проблем подарують найкращі святкові емоції. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита та переглядайте його самостійно або з близькими.
Дивіться також Забудьте про "Іронію долі": 3 старі новорічні фільми, які треба побачити хоч раз у житті
Які українські фільми створять святковий настрій?
"Щедрик"
Ідеальним фільмом, який подарує справжнє відчуття дива, може стати історична драма режисерки Олесі Моргунець під назвою "Щедрик". Прем'єра стрічки відбулася у 2020 році. Це фільм про пісню, яка об'єднала десятки поколінь українців.
І поки багато хто досі вважає, що "Щедрик" – іноземна композиція, українці споконвіку знають, що саме нам належить ця легендарна пісня.
"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму
"Потяг у 31 грудня"
Ще одним гарним варіантом фільму, який поверне вас додому, може стати "Потяг у 31 грудня". Його можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. До речі, нині стрічка є однією з найпопулярніших на платформі. Фільм розповідає про рідну "Укрзалізницю" та потяг, який вирушає в рейс, як ніколи наповнений пасажирами.
"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму
Події відбуваються 31 грудня, і несподівано потяг зупиняється просто посеред поля. Видно, Новий рік доведеться зустрічати за одним столом абсолютно незнайомим людям, які з часом стануть по-справжньому рідними одне одному.
"Різдвяна історія з Тіною Кароль"
Ще одним гарним кінопроєктом може стати фільм "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Це музична стрічка 2016 року, у якій Тіна Кароль поєднала зворушливу різдвяну історію з українськими колядками та щедрівками.
"Різдвяна історія з Тіною Кароль": дивіться фільм онлайн
Цей фільм точно подумки поверне додому всіх, хто давно скучив за звичаями й традиціями.