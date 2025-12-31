Зрителям давно стоит забыть о советских фильмах, принадлежащих России, ведь есть немало действительно достойных украинских лент, которые без проблем подарят лучшие праздничные эмоции. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита и просматривайте его самостоятельно или с близкими.
Какие украинские фильмы создадут праздничное настроение?
"Щедрик"
Идеальным фильмом, который подарит настоящее ощущение чуда, может стать историческая драма режиссера Олеси Моргунец под названием "Щедрик". Премьера ленты состоялась в 2020 году. Это фильм о песне, которая объединила десятки поколений украинцев.
И пока многие до сих пор считают, что "Щедрик" – иностранная композиция, украинцы испокон веков знают, что именно нам принадлежит эта легендарная песня.
"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма
"Поезд в 31 декабря"
Еще одним хорошим вариантом фильма, который вернет вас домой, может стать "Поезд в 31 декабря". Его можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Кстати, сейчас лента является одной из самых популярных на платформе. Фильм рассказывает о родной "Укрзализныце" и поезде, который отправляется в рейс, как никогда наполненный пассажирами.
"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма
События происходят 31 декабря, и неожиданно поезд останавливается прямо посреди поля. Видно, Новый год придется встречать за одним столом совершенно незнакомым людям, которые со временем станут по-настоящему родными друг другу.
"Рождественская история с Тиной Кароль"
Еще одним хорошим кинопроектом может стать фильм "Рождественская история с Тиной Кароль". Это музыкальная лента 2016 года, в которой Тина Кароль соединила трогательную рождественскую историю с украинскими колядками и щедривками.
"Рождественская история с Тиной Кароль": смотрите фильм онлайн
Этот фильм точно мысленно вернет домой всех, кто давно соскучился по обычаям и традициям.