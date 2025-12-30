24 Канал розповість, які нові українські фільми вже доступні для перегляду на Netflix. Обирайте, що подивитися у період новорічних свят разом з рідними й близькими.

Які нові українські фільми є на Netflix?

"Потяг до Різдва"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Події фільму розгортаються у потязі напередодні Різдва, де збираються різні пасажири. У кожного з них власні проблеми та бажання. Раптом потяг зупиняється у місці, де немає зв'язку. Так, пасажирам потрібно або об'єднатися, або продовжувати сваритися. Саме тоді приходить різдвяне диво. Всіх людей, які перебувають у потязі, в одну родину об'єднує Святвечір, наповнений затишком, теплом і колядками.

"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Це новий фільм мандрівника Антона Птушкіна. Цього разу він відправився на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". У стрічці показаний побут людей на материку, а також його флору і фауну. Глядачі спостерігають за викликами, з якими зіштовхуються дослідники станції, та їхньою роботою.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батьківські збори"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Події фільму відбуваються у школі напередодні Геловіну. Вчителька організовує батьківські збори, щоб обговорити результати шкільних президентських виборів, однак там відбувається справжній хаос. Батьки звинувачують одне одного у махінаціях, підкупі та популізмі. Вони вдаються до різних методів, щоб принести перемогу своїй дитині.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму