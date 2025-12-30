24 Канал расскажет, какие новые украинские фильмы уже доступны для просмотра на Netflix. Выбирайте, что посмотреть в период новогодних праздников вместе с родными и близкими.
Какие новые украинские фильмы есть на Netflix?
"Поезд к Рождеству"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
События фильма разворачиваются в поезде накануне Рождества, где собираются разные пассажиры. У каждого из них собственные проблемы и желания. Вдруг поезд останавливается в месте, где нет связи. Так, пассажирам нужно или объединиться, или продолжать ссориться. Именно тогда приходит рождественское чудо. Всех людей, которые находятся в поезде, в одну семью объединяет Святой вечер, наполненный уютом, теплом и колядками.
"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма
"Антарктида"
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Это новый фильм путешественника Антона Птушкина. На этот раз он отправился на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". В ленте показан быт людей на материке, а также его флору и фауну. Зрители наблюдают за вызовами, с которыми сталкиваются исследователи станции, и их работой.
"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма
"Родительское собрание"
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
События фильма происходят в школе накануне Хэллоуина. Учительница организует родительское собрание, чтобы обсудить результаты школьных президентских выборов, однако там происходит настоящий хаос. Родители обвиняют друг друга в махинациях, подкупе и популизме. Они прибегают к различным методам, чтобы принести победу своему ребенку.
"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма