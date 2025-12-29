И, пожалуй, такая разножанровость это большой плюс, ведь зрителю было из чего выбрать. Узнавайте в материале 24 Канала о каких документальных фильмах идет речь и что о них известно.

Документальные украинские фильмы 2025 года

"2000 метров до Андреевки"

Рейтинг IMDb: 8,7

Лента создана совместно с Associated Press и FRONTLINE (PBS). Первая и основная телевизионная премьера состоялась 25 ноября на американском канале PBS – одном из самых влиятельных общественных вещателей в США и мире.

События документального фильма оскароносного режиссера Мстислава Чернова развиваются на фоне украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Режиссер вместе с фотографом Александром Бабенко следовали за украинскими солдатами из 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны были пройти укрепленный лес для деоккупации села Андреевка.

Вторая онлайн-премьера состоялась 27 ноября на платформе Киевстар ТВ, где фильм доступен на украинском языке.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

В начале декабря стало известно, что на церемонии Gotham Awards 2025 украинский фильм "2000 метров до Андреевки" проиграл в номинации российскому фильму о "независимой журналистике".

Фильм Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья: Часть I – Последние эфиры в Москве" выиграл в категории "Лучший документальный фильм".

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

"Антарктида" – это второй фильм украинского тревел-блогера Антона Птушкина, который посвящен жизни и работе участников 30-й украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

В документальной ленте показали быт полярников, их жизнь в Антарктиде, их взаимодействие с местной фауной и научные исследования, в частности климатические наблюдения. Продолжительность фильма – 86 минут.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

Документальный фильм "Антарктида" собрал рекордную сумму среди всех документальных фильмов Украины.

В кинотеатрах Multiplex было продано более 25 тысяч билетов на сумму почти 5 миллионов гривен, а в "Планета кино" – 11 тысяч билетов на 2,3 миллиона гривен.

"Океан Эльзы: Наблюдение шторма"

Рейтинг IMDb: 8,1

Лента рассказывает историю Океана Эльзы – главной группы независимой Украины. Кинокартина построена на уникальных архивах, неизвестных фактах и искренних воспоминаниях тех, кто творил и развивал коллектив. Ее снимали аж полтора года.

Люди очень по-разному восприняли этот фильм. Кто-то впервые открыл для себя группу, кто-то – хотя и знал песни – услышал Океан Эльзы совсем по-другому. Многие вспомнили свои моменты жизни, а некоторые увидели в ленте историю не только о группе, но и о себе. Онлайн-релиз продолжает его жизнь и позволяет показать эту историю еще большему количеству украинцев,

– говорит Максим Сердюк, продюсер фильма.

"Океан Эльзы: Наблюдение шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" отныне доступен онлайн –эксклюзивно на SWEET.TV.

За первый прокатный уикенд документальный фильм собрал более 4 миллионов гривен, из которых 632 607 гривен передадут на реабилитацию военных во Львове.