В такой день уместно было бы посмотреть хотя бы один фильм о событиях Второй мировой войны, чтобы вспомнить то, что забыли, или узнать то, что раньше было неизвестным. 24 Канал выбрал несколько таких фильмов.

"Пианист", 2002

Рейтинг IMDb: 8,5

Сюжет основан на воспоминаниях польского пианиста Владислава Шпильмана, которому удалось пережить Холокост. Он – композитор-еврей, который попадает варшавское гетто. Кажется, что смерть неизбежна, однако один немецкий офицер услышал, как тот играет на пианино..

"Грейхаунд: Битва за Атлантику", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

8 декабря 1941 года США вступают во Вторую мировую войну, ведь Япония совершила нападение на базу Перл-Харбор. В 1942 году капитаном эсминца "Грейхаунд" становится Эрнест Краузе, который не имеет опыта в военных действиях. И его сразу же отправляют в важную миссию – сопровождать международный конвой из 37 кораблей в Северной Атлантике.

"Мальчик в полосатой пижаме", 2008

Рейтинг IMDb: 7,7

Маленький мальчик, который по национализму еврей, во Вторую мировую войну становится узником концлагеря. Бруно – сын начальника этого лагеря. Однажды во время прогулки по территории девятилетний мальчик обнаруживает нечто непонятное для него – забор за которым видит истощенных, грязных и голодных детей в полосатых пижамах.

Какие еще похожие фильмы посмотреть?

"Ярость" – апрель 1945 года. Вторая мировая война подходит к концу. Уордедди должен нанести удар в тыл немцев, которые превосходят огневой силой в несколько раз.

"По соображениям совести" – битва за Окинаву в 1945 году. Десмонд Досс отказывается от участия по религиозным убеждениям и его направляют в медицинский корпус.

"Жизнь прекрасна" – итало-еврейскую семью отправляют в концлагерь. Отец пытается убедить мальчика, что все это – игра, а главная задача ребенка – не попасться на глаза надзирателям.

"Книжная воровка" – девятилетняя девочка Лизель переезжает накануне Второй мировой войны к своим приемным родителям. Благодаря книгам ей удается понять, что на самом деле сейчас происходит в мире.

Что отмечают в Украине 9 мая?

Много лет в Украине 9 мая было государственным выходным и Днем победы во Второй мировой войне. В 2023 году было отменено празднование 9 мая как такового. Это решение инициировал Владимир Зеленский, чтобы наше государство вместе с другими странами Европы чествовало День памяти именно 8 мая.

Кроме этого, после окончания военного положения 8 мая будет официальным выходным.