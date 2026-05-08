У такий день доречно було б переглянути бодай один фільм про події Другої світової війни, щоб пригадати те, що забули, або дізнатись те, що раніше було невідомим. 24 Канал обрав декілька таких фільмів.

"Піаніст", 2002

Рейтинг IMDb: 8,5

Сюжет заснований на спогадах польського піаніста Владислава Шпільмана, якому вдалось пережити Голокост. Він – композитор-єврей, який потрапляє варшавське гетто. Здається, що смерть неминуча, однак один німецький офіцер почув, як той грає на піаніно…

"Грейхаунд: Битва за Атлантику", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

8 грудня 1941 року США вступають у Другу світову війну, адже Японія здійснила напад на базу Перл-Гарбор. У 1942 році капітаном есмінця "Грейхаунд" стає Ернест Краузе, який немає досвіду у військових діях. Та його одразу ж відправляють у важливу місію – супроводжувати міжнародний конвой із 37 кораблів у Північній Атлантиці.

"Хлопчик у смугастій піжамі", 2008

Рейтинг IMDb: 7,7

Маленький хлопчик, який за націоналістю єврей, у Другу світову війну стає в'язнем концтабору. Бруно – син начальника цього табору. Одного разу під час прогулянки територією дев'ятирічний хлопчик виявляє дещо незрозуміле для нього – паркан за яким бачить виснажених, брудних і голодних дітей у смугастих піжамах.

Які ще схожі фільми подивитись?

"Лють" – квітень 1945 року. Друга світова війна добігає кінця. Уордедді має завдати удару у тил німців, які переважають вогневою силою у кілька разів.

– битва за Окінаву у 1945 році. Десмонд Досс відмовляється від участі з релігійних переконань і його направляють у медичний корпус.

– італо-єврейську сім'ю відправляють до концтабору. Батько намагається переконати хлопчика, що все це – гра, а головне завдання дитини – не попастись на очі наглядачам.

– дев'ятирічна дівчинка Лізель переїжджає напередодні Другої світової війни до своїх названих батьків. Завдяки книгам їй вдається зрозуміти, що насправді зараз коїться у світі.

Що відзначають в Україні 9 травня?

Багато років в Україні 9 травня було державним вихідним і Днем перемоги у Другій світовій війні. У 2023 році було скасовано святкування 9 травня як такого. Це рішення ініціював Володимир Зеленський, щоб наша держава разом з іншими країнами Європи вшановувати День пам'яті саме 8 травня.

Окрім цього, після закінчення воєнного стану 8 травня буде офіційним вихідним.