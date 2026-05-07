24 Канал розповість, які фільми подивитися, якщо хочеться поплакати. Обирайте стрічки на п'ятницю та вихідні.

Сумні фільми, які доведуть вас до сліз

"Світло між двох океанів" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Ветеран Першої світової війни Том та його дружина Ізабель доглядають за маяком біля берегів Австралії. Жінка мріє про дитину й одного разу на берег у човні викидає немовля.

Чоловік вважає, що влада повинна знати про дитину, але погоджується залишити її. Проте незабаром подружжя зустрічає біологічну матір дівчинки й постає перед складним рішенням.

"Капернаум" (2018)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Це лівансько-французький фільм, який розповідає про 12-річного хлопчика, що наважується подати до суду на власну сім'ю. Головний герой звинувачує батьків у жорстокому поводженні.

"Гарна людина" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

На Еллісон чекало блискуче майбутнє, проте жінка стає причетною до страшної трагедії, яка назавжди змінює її життя. Головна героїня переживає депресію й почуття провини, але неочікувано отримує підтримку від батька свого коханого. Він намагається повернути Еллісон бажання жити.

"Все ще Еліс" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет розгортається навколо Еліс Гавленд – професорки лінгвістики у Колумбійському університеті. Жінка дізнається про жахливий діагноз – хворобу Альцгеймера на ранній стадії. Вона намагається якомога довше зберегти своє "я", а діти безпорадно спостерігають, як мати згасає щодня.

Який фільм вважається найсумнішим?

Голлівудська романтична комедія "Незабутній роман" вважається найсумнішим фільмом усіх часів за версією критиків Rotten Tomatoes. Режисером стрічки став Лео Маккері, а головні ролі зіграли Кері Ґрант і Дебора Керр.

У фільмі показана історія кохання Нікі Ферранте та Тері Маккей, які зустрічаються на круїзному судні. Вони домовляються побачитися на вершині Емпайр-Стейт-Білдінг через шість місяців, попри те, що обоє заручені. Проте стається неочікуваний інцидент, який ставить їхнє кохання під загрозу.