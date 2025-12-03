Российский фильм одержал победу в категории, в которой номинировали и украинскую работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.
Фильм Чернова проиграл в номинации ленте, посвященной "независимой российской журналистике"
Документальная лента российского режиссера Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья: Часть I – Последние эфиры в Москве" одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Gotham Film Awards 2025.
Фильм показывает так называемые попытки "сохранить независимую журналистику" в России – стране, где настоящей свободы слова нет. Локтева рассказывает о журналистах, которые были вынуждены покинуть страну из-за постоянных преследований со стороны властей и репрессий против всех, кто не согласен с режимом.
Странным, возмутительным и унизительным остается не только то, что эта лента победила в категории, где номинировали фильм о войне в Украине, но и тот факт, что фильмы российских режиссеров до сих пор участвуют в крупных американских кинопремиях, а организаторы закрывают глаза на преступления российских оккупантов в Украине сегодня.
Что известно о "2000 метров до Андреевки", который проиграл в номинации?
В этой же категории был номинирован украинский фильм "2000 метров до Андреевки" украинского документалиста Мстислава Чернова.
- Лента рассказывает правду об украинском контрнаступлении на Бахмутском направлении в 2023 году.
- Украинские журналисты вместе с защитниками 3-й отдельной штурмовой бригады проходили через лес, чтобы освободить село Андреевка от российских оккупантов.
- Фильм будет представлять Украину на Оскаре и покажет всему миру реальный опыт украинских военных, тогда как россияне продолжают распространять фейки о якобы свободе слова и "независимой журналистике".