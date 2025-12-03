По словам Исаенко, учитывая все проекты и опыт Боклана, он безусловно заслуживает на это звание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Люкс.
Кто лучший актер Украины?
Андрей Исаенко считает лучшим украинским актером среди мужчин Стаса Боклана. По его словам, Боклан достиг высокого профессионального уровня, находится в отличной форме и демонстрирует качественное мастерство.
Если взять все в комплексе, мне кажется, что среди мужчин-актеров лучшим является Стас Боклан. Это человек, который достиг определенной высоты и качественного мастерства, и находится в прекрасной форме,
– сказал Андрей.
Исаенко отметил, что, по его мнению, актер не страдает "звездной болезнью" и всегда ведет себя профессионально во время работы, хотя, возможно, может быть немного сдержанным в общении с некоторыми людьми. Он подчеркнул, что никогда не испытывал проблем в работе с Бокланом и считает его надежным коллегой.
Что известно о Стасе Боклане?
- Станислав Боклан – известный украинский актер театра и кино.
- Он имеет звание Заслуженного артиста Украины и Народного артиста Украины.
- Среди его популярных проектов – "Папик", "Когда мы дома", "Поводырь", "Крашанка", "Слуга народа" и другие.
- Стас Боклан активно строил и свой театральный путь: сначала работал в Мариуполе, а затем переехал в Киев, где присоединился к Киевскому академическому Молодому театру.
- Его называют одним из самых популярных и самых дорогих актеров Украины.
- О личной жизни Боклана известно немного, ведь он не раскрывает его подробностей. Известно лишь, что он счастливо женат на актрисе Наталье Клениной.