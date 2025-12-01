Их ждет новое испытание, которое будет угрожать Пандоре – племя "Пепел". 24 Канал уже знает, когда зрители смогут увидеть продолжение культовой ленты в кино.
Не пропустите Без "Один дома" в списке: небанальные новогодне-рождественские фильмы на каждый день декабря
Когда выйдет "Аватар: Огонь и пепел"?
В украинских кинотеатрах фильм "Аватар: Огонь и пепел" выйдет уже 18 декабря. В главных ролях – Сэм Уортингтон и Зои Салдана.
"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма
Поклонники ленты предполагают, что третья часть легендарной истории побьет кассовые рекорды и принесет новые сюжетные сдвиги, которые потенциально могут стать будущим продолжением для новых частей.
Кто сыграл в фильме "Аватар: Огонь и пепел"?
- Сэм Ворингтон – главный герой, который играет бывшего морского пехотинца.
- Зои Салндана – жена главного героя. В сюжете она предстает вождем племени Оматькани.
- Сигурни Уивер – дочь Джейка и Нейтири.
- Кейт Уинслет – предводительницы морского сообщества.
- Стивен Ланг.
- Джоэл Дэвид Мур.
- Си Си Эйч Паундер.
- Мэтт Джеральд и другие.
Также рекомендуем не пропустить самые ожидаемые премьеры декабря на Netflix.