Их ждет новое испытание, которое будет угрожать Пандоре – племя "Пепел". 24 Канал уже знает, когда зрители смогут увидеть продолжение культовой ленты в кино.

В украинских кинотеатрах фильм "Аватар: Огонь и пепел" выйдет уже 18 декабря. В главных ролях – Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Поклонники ленты предполагают, что третья часть легендарной истории побьет кассовые рекорды и принесет новые сюжетные сдвиги, которые потенциально могут стать будущим продолжением для новых частей.

  • Сэм Ворингтон – главный герой, который играет бывшего морского пехотинца.
  • Зои Салндана – жена главного героя. В сюжете она предстает вождем племени Оматькани.
  • Сигурни Уивер – дочь Джейка и Нейтири.
  • Кейт Уинслет – предводительницы морского сообщества.
  • Стивен Ланг.
  • Джоэл Дэвид Мур.
  • Си Си Эйч Паундер.
  • Мэтт Джеральд и другие.

