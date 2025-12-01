На них чекатиме нове випробування, яке загрожуватиме Пандорі – плем'я "Попіл". 24 Канал уже знає, коли глядачі зможуть побачити продовження культової стрічки у кіно.

Не пропустіть Без "Сам удома" у списку: небанальні новорічно-різдвяні фільми на кожен день грудня

Коли вийде "Аватар: Вогонь і попіл"?

В українських кінотеатрах фільм "Аватар: Вогонь і попіл" вийде вже 18 грудня. У головних ролях – Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Шанувальники стрічки припускають, що третя частина легендарної історії поб'є касові рекорди та принесе нові сюжетні зрушення, які потенційно можуть стати майбутнім продовженням для нових частин.

Хто зіграв у фільмі "Аватар: Вогонь і попіл"?

Сем Ворітнгтон – головний герой, який грає колишнього морського піхотинця.

Зої Салндана – дружина головного героя. В сюжеті вона постає вождем племені Оматькані.

Сіґурні Вівер – донька Джейка і Нейтірі.

Кейт Вінслет – ватажка морської спільноти.

Стівен Ланг.

Джоел Девід Мур.

Сі Сі Ейч Паундер.

Метт Джеральд та інші.

Також рекомендуємо не пропустити найочікуваніші прем'єри грудня на Netflix.