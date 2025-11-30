24 Канал підготував добірку небанальних різдвяно-новорічних фільмів на кожен день грудня, щоб кожна дата відчувалась святковою.

Різдвяно-новорічні фільми на кожен день грудня

1 грудня – "Невловимий аромат кохання"

Рейтинг IMDb: 6,3

У Наталі є одна проблема – вона ніяк не може знайти другу половинку. Останній її роман був з одруженим чоловіком, який вміло приховував від неї цей факт. Та дівчина не здається і пробує познайомитись з чоловіками через додаток для знайомств. Вона знаходить Тега, який доволі далеко живе від неї. Наталі це не зупиняє й вона вирішує влаштувати сюрприз обранцю. Та на неї чекає доволі неприємне викриття.

"Невловимий аромат кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

2 грудня – "Санта Клаус"

Рейтинг IMDb: 6,6

3 грудня – "Кучерявка Сью"

Рейтинг IMDb: 5,9

4 грудня – "Пригоди Тедді"

Рейтинг IMDb: 6,1

5 грудня – "Подарунок на Різдво"

Рейтинг IMDb: 5,8

У головній ролі – Арнольд Шварценеггер. Він грає батька, який забув придбати подарунок сину на Різдво. Ба більше, чоловік ніколи не був на змаганнях сина, адже ніколи не виконує своїх обіцянок. Та цього разу хоче все виправити, бо син на свята має бути щасливим.

"Подарунок на Різдво": дивіться онлайн уривок фільму

6 грудня – "Називайте мене Клаусом"

Рейтинг IMDb: 5,4

7 грудня – "Старий Новий рік"

Рейтинг IMDb: 5,6

8 грудня – "Щасливого Різдва"

Рейтинг IMDb: 6,5

Кейт працює у магазині різдвяних товарів. Її робоче вбрання – костюм ельфа, який додає атмосферності. Та раптом вона знайомиться з симпатичним хлопцем, який потім відкриє їй всі таємниці міста. Але за якийсь час він зникає. Кейт всюди його шукає, та одного дня відкриває для себе дуже болісну правду.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

9 грудня – "Інтуїція"

Рейтинг IMDb: 6,8

10 грудня – "Крампус: Викрадач Різдва"

Рейтинг IMDb: 6,2

11 грудня – "Хлопець на свята"

Рейтинг IMDb: 6,2

12 грудня – "Пережити Різдво"

Рейтинг IMDb: 5,5

Заможний, але самотній чоловік, на ім'я Дрю Латан, не бажаючи проводити Різдво наодинці, вирішує орендувати сім'ю. Він приїжджає до будинку, де колись жив у дитинстві, і пропонує теперішнім власникам кругленьку суму, аби вони побули його "ріднею" на свята.

Спершу все виглядає абсурдно й незручно: сім'я не особливо рада такому гостю, а Дрю намагається нав'язати їм "ідеальне Різдво" за власним сценарієм.

"Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

13 грудня – "Хлопчик, на ім'я Різдво"

Рейтинг IMDb: 6,7

14 грудня – "Ельф"

Рейтинг IMDb: 7,1

15 грудня – "Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений"

Рейтинг IMDb: 5,1

16 грудня – "Поганий Санта"

Рейтинг IMDb: 7,0

17 грудня – "Замок на Різдво"

Рейтинг IMDb: 5,6

Одного разу письменниця Софі Браун у своєму романі "вбила" головного героя, що дуже сильно обурило шанувальників її творчості. Під час запису ток-шоу жінку почали ображати, тому вона вирішує поїхати у відпустку. У старому шотландському селі приймає рішення придбати старий замок, у якому багато років працював її дідусь. Та є одна проблема – власник.

"Замок на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

18 грудня – "Три горішки для Попелюшки"

Рейтинг IMDb: 7,6

"Три горішки для Попелюшки": дивіться фільм онлайн

19 грудня – "Чотири Різдва"

Рейтинг IMDb: 5,7

20 грудня – "Пригоди S Миколая"

Рейтинг IMDb: 6,1

21 грудня – "Різдво на льоду"

Рейтинг IMDb: 6,1

Кар'єра фігуристки у Кортні не склалась, однак вона продовжує виходити на лід, безплатно навчаючи дітей фігурному катанню на міському катку, який фінансує мерія. Та перед Різдвом дівчина дізнається, що місцева влада більше не даватиме грошей утримання ковзанки, через що її доведеться закрити. Та врятувати ситуацію зможе лише справжнє диво.

"Різдво на льоду": дивіться онлайн трейлер фільму

22 грудня – "Зустріньмося наступного Різдва"

Рейтинг IMDb: 5,7

23 грудня – "Щоденник Ноель"

Рейтинг IMDb: 6,2

24 грудня – "Фред Клаус, брат Санти"

Рейтинг IMDb: 5,7

25 грудня – "Дух Різдва"

Рейтинг IMDb: 6,6

"Дух Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

26 грудня – "Палкий сніговик"

Рейтинг IMDb: 5,3

27 грудня – "Дюплекс"

Рейтинг IMDb: 5,9

28 грудня – "Кодове ім'я "Червоний""

Рейтинг IMDb: 6,2

"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму

29 грудня – "Сім'янин"

Рейтинг IMDb: 6,8

30 грудня – "Різдво з невдахами"

Рейтинг IMDb: 5,5

31 грудня – "Новорічний корпоратив"

Рейтинг IMDb: 5,9

Керівник компанії організовує грандіозну вечірку, щоб вразити важливого клієнта та врятувати бізнес від закриття. Але свято швидко виходить з-під контролю: алкоголь, хаос, скандали, любовні драми та комедійні ситуації – ідеальний мікс для відпочинку та гарного настрою.

"Новорічний корпоратив": дивіться онлайн трейлер фільму

