24 Канал подготовил подборку небанальных рождественско-новогодних фильмов на каждый день декабря, чтобы каждая дата чувствовалась праздничной.

Рождественско-новогодние фильмы на каждый день декабря

1 декабря – "Неуловимый аромат любви"

Рейтинг IMDb: 6,3

У Натальи есть одна проблема – она никак не может найти вторую половинку. Последний ее роман был с женатым мужчиной, который умело скрывал от нее этот факт. Но девушка не сдается и пробует познакомиться с мужчинами через приложение для знакомств. Она находит Тега, который довольно далеко живет от нее. Натали это не останавливает и она решает устроить сюрприз избраннику. Но ее ждет довольно неприятное разоблачение.

"Неуловимый аромат любви": смотрите онлайн трейлер фильма

2 декабря – "Санта Клаус"

Рейтинг IMDb: 6,6

3 декабря – "Кудряшка Сью"

Рейтинг IMDb: 5,9

4 декабря – "Приключения Тедди"

Рейтинг IMDb: 6,1

5 декабря – "Подарок на Рождество"

Рейтинг IMDb: 5,8

В главной роли – Арнольд Шварценеггер. Он играет отца, который забыл приобрести подарок сыну на Рождество. Более того, мужчина никогда не был на соревнованиях сына, ведь никогда не выполняет своих обещаний. Но на этот раз хочет все исправить, потому что сын на праздники должен быть счастливым.

"Подарок на Рождество": смотрите онлайн отрывок фильма

6 декабря – "Зовите меня Клаусом"

Рейтинг IMDb: 5,4

7 декабря – "Старый Новый год"

Рейтинг IMDb: 5,6

8 декабря – "Счастливого Рождества"

Рейтинг IMDb: 6,5

Кейт работает в магазине рождественских товаров. Ее рабочий наряд – костюм эльфа, который добавляет атмосферность. И вдруг она знакомится с симпатичным парнем, который потом откроет ей все тайны города. Но через некоторое время он исчезает. Кейт везде его ищет, и однажды открывает для себя очень болезненную правду.

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

9 декабря – "Интуиция"

Рейтинг IMDb: 6,8

10 декабря – "Крампус: Похититель Рождества"

Рейтинг IMDb: 6,2

11 декабря – "Парень на праздники"

Рейтинг IMDb: 6,2

12 декабря – "Пережить Рождество"

Рейтинг IMDb: 5,5

Состоятельный, но одинокий мужчина, по имени Дрю Латан, не желая проводить Рождество в одиночестве, решает арендовать семью. Он приезжает в дом, где когда-то жил в детстве, и предлагает нынешним владельцам кругленькую сумму, чтобы они побыли его "родней" на праздники.

Сначала все выглядит абсурдно и неудобно: семья не особо рада такому гостю, а Дрю пытается навязать им "идеальное Рождество" по собственному сценарию.

"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

13 декабря – "Мальчик, по имени Рождество"

Рейтинг IMDb: 6,7

14 декабря – "Эльф"

Рейтинг IMDb: 7,1

15 декабря – "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен"

Рейтинг IMDb: 5,1

16 декабря – "Плохой Санта"

Рейтинг IMDb: 7,0

17 декабря – "Замок на Рождество"

Рейтинг IMDb: 5,6

Однажды писательница Софи Браун в своем романе "убила" главного героя, что очень сильно возмутило поклонников ее творчества. Во время записи ток-шоу женщину начали оскорблять, поэтому она решает поехать в отпуск. В старом шотландском селе принимает решение приобрести старый замок, в котором много лет работал ее дедушка. Но есть одна проблема – владелец.

"Замок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

18 декабря – "Три орешка для Золушки"

Рейтинг IMDb: 7,6

"Три орешка для Золушки": смотрите фильм онлайн

19 декабря – "Четыре Рождества"

Рейтинг IMDb: 5,7

20 декабря – "Приключения S Николая"

Рейтинг IMDb: 6,1

21 декабря – "Рождество на льду"

Рейтинг IMDb: 6,1

Карьера фигуристки у Кортни не сложилась, однако она продолжает выходить на лед, бесплатно обучая детей фигурному катанию на городском катке, который финансирует мэрия. Но перед Рождеством девушка узнает, что местные власти больше не будут давать денег на содержание катка, из-за чего его придется закрыть. И спасти ситуацию сможет только настоящее чудо.

"Рождество на льду": смотрите онлайн трейлер фильма

22 декабря – "Встретимся в следующее Рождество"

Рейтинг IMDb: 5,7

23 декабря – "Дневник Ноэль"

Рейтинг IMDb: 6,2

24 декабря – "Фред Клаус, брат Санты"

Рейтинг IMDb: 5,7

25 декабря – "Дух Рождества"

Рейтинг IMDb: 6,6

"Дух Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

26 декабря – "Жаркий снеговик"

Рейтинг IMDb: 5,3

27 декабря – "Дюплекс"

Рейтинг IMDb: 5,9

28 декабря – "Кодовое имя "Красный""

Рейтинг IMDb: 6,2

"Кодовое имя "Красный"": смотрите онлайн трейлер фильма

29 декабря – "Семьянин"

Рейтинг IMDb: 6,8

30 декабря – "Рождество с неудачниками"

Рейтинг IMDb: 5,5

31 декабря – "Новогодний корпоратив"

Рейтинг IMDb: 5,9

Руководитель компании организует грандиозную вечеринку, чтобы поразить важного клиента и спасти бизнес от закрытия. Но праздник быстро выходит из-под контроля: алкоголь, хаос, скандалы, любовные драмы и комедийные ситуации – идеальный микс для отдыха и хорошего настроения.

"Новогодний корпоратив": смотрите онлайн трейлер фильма

