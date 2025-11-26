Национальный центр Александра Довженко опросил около 70 кинокритиков и составил рейтинг из 100 лучших украинских фильмов всех времен, пишет 24 Канал. Каждого из экспертов попросили составить собственный перечень из 10 лучших украинских фильмов. При составлении общего рейтинга учитывали количество упоминаний каждого фильма и место в личных списках специалистов. Полный рейтинг – смотрите далее.

