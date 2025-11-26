Национальный центр Александра Довженко опросил около 70 кинокритиков и составил рейтинг из 100 лучших украинских фильмов всех времен, пишет 24 Канал. Каждого из экспертов попросили составить собственный перечень из 10 лучших украинских фильмов. При составлении общего рейтинга учитывали количество упоминаний каждого фильма и место в личных списках специалистов. Полный рейтинг – смотрите далее.
100 лучших украинских фильмов всех времен: рейтинг
1. "Тени забытых предков" (1964), Сергей Параджанов
2. "Земля" (1930), Александр Довженко
3. "Человек с киноаппаратом" (1930), Дзига Вертов
4. "Племя" (2014), Мирослав Слабошпицкий
5. "Каменный крест" (1968), Леонид Осыка
6. "Астенический синдром" (1989), Кира Муратова
7. "Полеты во сне и наяву" (1982), Роман Балаян
8. "Белая птица с черной отметиной" (1970), Юрий Ильенко
9. "Долгие проводы" (1971), Кира Муратова
10. "Вавилон ХХ" (1979), Иван Миколайчук
11. "Атлантида" (2019), Валентин Васянович
12. "Пропавшая грамота" (1972), Борис Ивченко
13. "Короткие встречи" (1967), Кира Муратова
14. "Донбасс" (2018), Сергей Лозница
15. "Весной" (1929), Михаил Кауфман
16. "В бой идут одни старики" (1973), Леонид Быков
17. "За двумя зайцами" (1961), Виктор Иванов
18. "Приключения капитана Врунгеля" (1976-1979), Давид Черкасский
19. "Звенигора" (1927), Александр Довженко
20. "Мои мысли тихие" (2019), Антонио Лукич
21. "Колодец для жаждущих" (1965), Юрий Ильенко
22. "Счастье мое" (2010), Сергея Лозница
23. "Varta 1, Львов, Украина" (2015), Юрий Грицына
24. "Совесть" (1968), Владимир Денисенко
25. "Хлеб" (1929), Николай Шпиковский
26. "Суровый юноша" (1935), Абрам Роос
27. "Арсенал" (1929), Александр Довженко
28. "Энтузиазм (Симфония Донбасса)" (1930), Дзига Вертов
29. "Радуга" (1943), Марк Донской
30. "Прометей" (1935), Иван Кавалеридзе
31. "Шкурник" (1929), Николай Шпиковский
32. "Я и другие" (1971), Феликс Соболев
33. "Вечер на Ивана Купала" (1968), Юрий Ильенко и Людмила Колесник
34. "Земля голубая, будто апельсин" (2020), Ирина Цилык
35. "Майдан" (2014), Сергей Лозница
36. "Молитва за гетмана Мазепу" (2001), Юрий Ильенко
37-38. "Присмерк" (2014), Валентин Васянович
37-38. "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук
39. "Энеида" (1991), Владимир Дахно
40. "Назови свое имя" (2006), Сергей Буковский
41. "Я люблю" (1936), Леонид Луков
42. "Военно-полевой роман" (1983), Петр Тодоровский
43. "Бумбараш" (1971), Макола Рашеев, Абрам Народицкий
44. "Живая ватра" (2014), Остап Костюк
45. "Весна на Заречной улице" (1956), Марлен Хуциев, Феликс Миронер
46-48. "Первый этаж" (1990), Игорь Минаев
46-48. "Колиивщина" (1933), Иван Кавалеридзе
46-48. "Два дня" (1929), Георгий Стабовой
49-50. "Чернобыль. Хроника тяжелых недель" (1986), Владимир Шевченко
49-50. "Остров сокровищ" (1986-1988), Давид Черкасский
51. "Чувствительный милиционер" (1992), Кира Муратова
52. "Шел трамвай №9" (2002), Степан Коваль
53. "Та, входящая в море" (1965), Леонид Осыка
54-55. "Шамара" (1994), Наталья Андрейченко
54-55. "Такая поздняя, такая теплая осень" (1981), Иван Миколайчук
56. "Украинские шерифы" (2015), Роман Бондарчук
57. "Семь шагов за горизонт" (1968), Феликс Соболев
58. "Ордер на арест" (1926), Георгий Тасин
59-60. "Дорогой ценой" (1957), Марк Донской
59-60. "Домой" (2019), Нариман Алиев
61. "Королева бензоколонки" (1962), Алексей Мишурин, Николай Литус
62. "Поцелуй" (1983), Роман Балаян
63. "Три истории" (1997), Кира Муратова
64. "Толкование сновидений" (1990), Андрей Загданский
65-67. "Приятель покойника" (1997), Вячеслав Криштофович
65-67. "От скуки" (1967), Артур Войтецкий
65-67. "Распад" (1990), Михаил Беликов
68-70. "Путники" (2005), Игорь Стрембицкий
68-70. "Кислородный голод" (1991), Андрей Дончик
71. "Наш честный хлеб" (1964), Кира Муратова и Александр Муратов
72. "До свидания, синефилы" (2014), Станислав Битюцкий
73. "Сергей Параджанов. Посещение" (1994), Анатолий Сырых
74. "Ночной извозчик" (1927), Георгий Тасин
75-80. "Мамай" (2003), Олесь Санин
75-80. "Засыплет снег дороги..." (2004), Евгений Сивоконь
75-80. "Отшельник" (1977), Роман Балаян
75-80. "Явных проявлений нет" (2017), Алина Горлова
75-80. "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (2019), Надежда Парфан
75-80. "Настройщик" (2004), Кира Муратова
81. "Июльские грозы" (1989-1991), Анатолий Карась, Виктор Шкурин
82. "Киборги" (2017), Ахтем Сеитаблаев
83. "Гамер" (2011), Олег Сенцов
84-85. "Как казаки..." (1967-1995), Владимир Дахно
84-85. "Папа - Мамин брат" (2017), Вадим Ильков
86. "Припутни" (2017), Аркадий Непиталюк
87. "Цветение одуванчика" (1992), Александр Игнатуша
88-89. "Эффект присутствия" (2004), Леонид Павловский
88-89. "В. Сильвестров" (2019), Сергей Буковский
90-94. "Признание в любви" (1966), Роллан Сергиенко
90-94. "Небывалый поход" (1931), Михаил Кауфман
90-94. "Письмо в Америку" (1999), Кира Муратова
90-94. "Сквозь слезы" (1928), Григорий Гричер
90-94. "Изгой" (1990), Владимир Савельев
95-100. "Сон" (1964), Владимир Денисенко
95-100. "Сильнее, чем оружие" (2017), Владимир Тихий и творческое объединение BABYLON'13
95-100. "Уровень черного" (2017), Валентин Васянович
95-100. "Кроткая" (2018), Сергей Лозница
95-100. "Биосфера! Время осознания" (1974), Феликс Соболев
95-100. "Аэроград" (1935), Александр Довженко