В материале 24 Канала собраны невероятные факты из жизни актера, обзор его последних ролей в кино и театре, а также кое-что о личной жизни Романа Ясиновского. Узнайте, где именно сейчас можно увидеть известного актера.

Как живет Роман Ясиновский?

Зрители знают и любят актера Ясиновского по известным лентам "Довбуш", "Киборги", "Мирный 21", "Черкассы", где он сыграл храбрых воинов и народных избранников. А еще актер овладел многими другими профессиями: дирижер, водитель, локейшн-менеджер, линейный продюсер.

Тернополянин Роман Ясиновский с детства пел – и в обычном хоре, и в церковном. Когда пришло время выбирать профессию, юный Роман поступил в Тернопольское музыкальное училище по специальности "дирижер хора и вокалист". Не все было гладко: в определенный момент он покинул учебу и его отчислили. Но парень не растерялся – пошел работать дирижером настоящего церковного хора. Говорит, это был замечательный опыт, ведь пришлось работать со взрослыми людьми, которые пели много лет. Через несколько месяцев он вернулся в училище и успешно его закончил.

Впрочем, его тянуло к актерству. После музыкального училища он поступил и окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Хотя Ясиновский стал известным актером, своего давнего увлечения не покинул: уже более 20 лет поет в церковном хоре при греко-католическом монастыре святого Василия Великого в Киеве. Несмотря на то, что эта работа оплачивается, он обычно отдает весь заработок на благотворительность – в церковную шкатулку или на сборы для фронта.

Что известно о личной жизни Романа Ясиновского?

Роман воспитывает дочь-подростка Варвару и поддерживает очень теплый формат соотцовства со своей бывшей женой, актрисой Викторией Литвиненко. Они делят время и ответственность без конфликтов и соперничества: Варвара живет то с Романом, то с мамой – так, как удобно ей и семье. В будни девочка преимущественно у папы, потому что его жилье ближе к школе, а на выходных и каникулах – у мамы.

Сердце Романа сейчас свободно. Он признается, что его избранницей может стать как обычная женщина, так и актриса. А какие именно женщины ему нравятся, не уточняет: говорит, воспринимает человека в целом.

Как Роман развивается в профессии?

После рождения дочери Роман понял, что одной работы в театре недостаточно, чтобы обеспечивать семью. Он временно отошел от сцены, но оставался в спектаклях театра "Дах", о чем договорился с режиссером Владом Троицким.

В 2014 году Ясиновский сменил профессию: работал в продакшене менеджером по локациям, мечтал стать линейным продюсером, а потом даже ездил в Казахстан, сопровождая декорации. К актерству его вернула постановка "Антигона" французского режиссера Люси Берелович, где он неожиданно получил главную мужскую роль. Она поставила его перед выбором: или он немедленно берет роль, или проект закрывают. Так Роман вернулся к профессии.

Кем Роман Ясиновский работал после начала большой войны?

Во время пандемии актер остался без съемок и без стабильного дохода – поэтому стал водителем такси. До сих пор иногда выходит "на смену", чтобы немного заработать. Пассажиры не всегда узнают Романа – особенно, когда он в капюшоне. Некоторые удивляются сходству, другие просят фото, а одна из историй даже вдохновила его друга-драматурга написать короткометражку.

Когда началось полномасштабное вторжение, Роман активно волонтерил. Сначала вывез из Киева свою семью, а потом помогал другим эвакуироваться. На обратном пути перегонял автомобили для военных. И до сих пор волонтерит, поддерживая украинских защитников.

Что известно о Романе Ясиновском в театре?

Первые профессиональные шаги Роман сделал еще студентом, когда его пригласили в Киевский театр оперетты. Там он играл ноги Буратино, гнома Пустунчика в "Белоснежке" и Крота в "Чиполлино". Тогда театр переживал непростой этап, и молодые актеры помогали держать его "на плаву" – даже собственноручно вырезали блестящий "снег" для одной из сцен.

Впоследствии Ясиновский присоединился к театру "ДАХ", где труппа жила как творческая коммуна и работала для узкого круга ценителей. В 2018 году в Театре на Липках в рамках проекта Class Act были показаны мини-пьесы драматургини Натальи Ворожбит. Роман сыграл в восьми отрывках подряд, переходя из роли в роль, и именно тогда его "виселицкая" манера игры привлекла внимание киевской театральной среды.

После этого он получил предложение от руководства ТЮЗа, но отказался – на тот момент был сосредоточен на работе во французском театре и в кино.

Сегодня Роман Ясиновский играет на сценах двух ведущих киевских театров: Национального академического драматического театра им. Ивана Франко ("Калигула", "Макбет", "Арлезианка" и другие) и театра "Золотые ворота" (спектакль "Папа, или ты меня любил?").

Где сейчас Роман Ясиновский?

С 8 декабря поклонники увидят актера в новом 16-серийном сериале "Служба 112" на канале ICTV2. В процедурном сериале, созданном в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией, Роман Ясиновский сыграл полицейского Бориса Манского – опытного и честного, но одновременно циничного и саркастического.

Сам актер считает, что его персонаж пережил много ударов и имеет свои шрамы, поэтому не спешит всем доверять.

Он честный полицейский, достойный человек, но от новичков и незнакомых держится в стороне. Однако если доверяет и любит кого-то – то всей душой,

– говорит Ясиновский о своем герое.

У Манского будут собственные вызовы и испытания – увидим, сможет ли капитан их преодолеть.

Смотрите премьеру нового сериала "Служба 112" с 8 декабря в 20:00 на ICTV2.