У матеріалі 24 Каналу зібрані неймовірні факти з життя актора, огляд його останніх ролей в кіно і театрі, а також дещо про особисте життя Романа Ясіновського. Дізнайтесь, де саме зараз можна побачити відомого актора.

Рекомендуємо У мережі завірусився старий український фільм-бойовик, який активно гуглять глядачі

Як живе Роман Ясіновський?

Глядачі знають і люблять актора Ясіновського за відомими стрічками "Довбуш", "Кіборги", "Мирний 21", "Черкаси", де він зіграв хоробрих воїнів і народних обранців. А ще актор опанував багато інших професій: диригент, водій, локейшн-менеджер, лінійний продюсер.

Тернополянин Роман Ясіновський із дитинства співав – і у звичайному хорі, і в церковному. Коли настав час обирати фах, юний Роман вступив до Тернопільського музичного училища за спеціальністю "диригент хору та вокаліст". Не все було гладко: у певний момент він покинув навчання і його відрахували. Але хлопець не розгубився – пішов працювати диригентом справжнього церковного хору. Каже, це був чудовий досвід, адже довелося працювати з дорослими людьми, які співали багато років. За кілька місяців він повернувся в училище й успішно його закінчив.

Утім, його тягнуло до акторства. Після музичного училища він вступив і закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Хоча Ясіновський став відомим актором, свого давнього захоплення не покинув: уже понад 20 років співає в церковному хорі при греко-католицькому монастирі святого Василія Великого в Києві. Попри те, що ця робота оплачується, він зазвичай віддає весь заробіток на благодійність – у церковну скриньку або на збори для фронту.

Що відомо про особисте життя Романа Ясіновського?

Роман виховує доньку-підлітка Варвару й підтримує дуже теплий формат співбатьківства зі своєю колишньою дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко. Вони ділять час та відповідальність без конфліктів і суперництва: Варвара живе то з Романом, то з мамою – так, як зручно їй і родині. У будні дівчинка переважно у тата, бо його житло ближче до школи, а на вихідних і канікулах – у мами.

Серце Романа зараз вільне. Він зізнається, що його обраницею може стати як звичайна жінка, так і акторка. А які саме жінки йому подобаються, не уточнює: каже, сприймає людину загалом.

Як Роман розвивається у професії?

Після народження доньки Роман зрозумів, що однієї роботи в театрі недостатньо, щоби забезпечувати родину. Він тимчасово відійшов від сцени, але залишався у виставах театру "Дах", про що домовився з режисером Владом Троїцьким.

У 2014 році Ясіновський змінив професію: працював у продакшені менеджером із локацій, мріяв стати лінійним продюсером, а згодом навіть їздив до Казахстану, супроводжуючи декорації. До акторства його повернула постановка "Антигона" французької режисерки Люсі Берелович, де він несподівано отримав головну чоловічу роль. Вона поставила його перед вибором: або він негайно бере роль, або проєкт закривають. Так Роман повернувся до професії.

До речі, виходить новий український серіал з Олександром Рудинським в головній ролі. Подробиці – за посиланням.

Ким Роман Ясіновський працював після початку великої війни?

Під час пандемії актор залишився без зйомок і без стабільного доходу – тому став водієм таксі. Досі інколи виходить "на зміну", щоб трохи заробити. Пасажири не завжди впізнають Романа – особливо, коли він у капюшоні. Дехто дивується схожості, інші просять фото, а одна з історій навіть надихнула його друга-драматурга написати короткометражку.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Роман активно волонтерив. Спочатку вивіз із Києва свою родину, а потім допомагав іншим евакуюватися. На зворотному шляху переганяв автомобілі для військових. І досі волонтерить, підтримуючи українських захисників.

Що відомо про Романа Ясіновського в театрі?

Перші професійні кроки Роман зробив ще студентом, коли його запросили до Київського театру оперети. Там він грав ноги Буратіно, гнома Пустунчика у "Білосніжці" та Крота в "Чиполліно". Тоді театр переживав непростий етап, і молоді актори допомагали тримати його "на плаву" – навіть власноруч вирізали блискучий "сніг" для однієї зі сцен.

Згодом Ясіновський приєднався до театру "ДАХ", де трупа жила як творча комуна й працювала для вузького кола поціновувачів. У 2018 році в Театрі на Липках у межах проєкту Class Act були показані мініп'єси драматургині Наталії Ворожбит. Роман зіграв у восьми уривках поспіль, переходячи з ролі в роль, і саме тоді його "шибеницька" манера гри привернула увагу київського театрального середовища.

Після цього він отримав пропозицію від керівництва ТЮГу, але відмовився – на той момент був зосереджений на роботі у французькому театрі та в кіно.

Сьогодні Роман Ясіновський грає на сценах двох провідних київських театрів: Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка ("Калігула", "Макбет", "Арлезіанка" та інші) і театру "Золоті ворота" (вистава "Тато, чи ти мене любив?").

Де зараз Роман Ясіновський?

З 8 грудня прихильники побачать актора у новому 16-серійному серіалі "Служба 112" на каналі ICTV2. У процедурному серіалі, створеному у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією, Роман Ясіновський зіграв поліцейського Бориса Манського – досвідченого й чесного, але водночас цинічного та саркастичного.

Сам актор вважає, що його персонаж пережив багато ударів і має свої шрами, тому не поспішає всім довіряти.

Він чесний поліцейський, гідна людина, але від новачків і незнайомих тримається осторонь. Проте якщо довіряє і любить когось – то всією душею,

– каже Ясіновський про свого героя.

У Манського будуть власні виклики та випробування – побачимо, чи зможе капітан їх подолати.

Дивіться прем'єру нового серіалу "Служба 112" з 8 грудня о 20:00 на ICTV2.