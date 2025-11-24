Так, у мережі завірусився старий український бойовик – зараз глядачі активно гуглять фільм "Полювання за тінню" 2005 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що це за стрічка.

Що відомо про фільм "Полювання за тінню"?

У мережі неабиякої популярності набирає український фільм 2005 року "Полювання за тінню". Це бойовик, але в ньому також можна розглянути елементи детективу, криміналу та напруженої інтриги.

Дія фільму розгортається навколо гучного вбивства в Канаді: у передмісті Оттави знайдено тіло шефа оперативного відділу управління розслідувань агентства митниць і зборів Канади, Василя Сушки. Живим залишився лише його син Ендрю.

Згодом з'ясовується, що вбивство скоїли фінансові аферисти з метою помсти, адже Василь свого часу викрив їхні махінації та намагався домогтися справедливості й покарання.

Винним вдалося уникнути правосуддя, тож вони помстилися чоловіку. Син Ендрю не збирається залишати все це без уваги та вирушає в Україну, де проводить власне розслідування. У фіналі історії глядач дізнається, чи вдасться йому домогтися справедливості.

У фільмі знімались російські актори: що відомо?