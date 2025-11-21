За останній тиждень його активно переглядають українці по всьому світу, тож він увійшов до числа найпопулярніших стрічок на платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про деталі фільму.

Радимо Одразу 2 українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix

Чому варто дивитись мультфільм "Шрек назавжди" всією сім'єю?

Мультфільм, який ідеально підійде для перегляду дорослим і дітям, – це легендарна стрічка під назвою "Шрек назавжди". Прем'єра відбулася у 2010 році, але мультфільм досі залишається одним із найпопулярніших на стримінгових платформах. Зокрема, зараз на Netflix його активно переглядають українці, тож він потрапив у рейтинг топ-10 найпопулярніших фільмів.

У центрі сюжету зелений велетень, який уже врятував принцесу, одружився та став батьком трійнят. Час іде, і Шрек поступово перетворився на надто домашнього сім'янина.

"Шрек назавжди": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Щоб повернути собі колишній запал, він укладає угоду з підступним Румпельштильцхеном. Але хитрий карлик має власні плани, і все йде зовсім не так, як Шрек очікував. У результаті він опиняється у зовсім іншій версії Далекого-далекого королівства та дізнається, яким було б життя, якби він ніколи не існував.

Радимо Не тільки "Франкенштайн": 3 найновіші трилери на Netflix, які стали фаворитами українців

Які українські серіали можна подивитись на Netflix?

Якщо ж ви справжній фанат українського кіно, вам варто звернути увагу на нові українські серіали, які стали найпопулярнішими на Netflix за останній тиждень. Це серіали "Прикордонники" та "Вітя".



Українські серіали на Netflix / Фото FilmUa

Крім того, 26 листопада на платформі відбудеться прем'єра українського фільму "Каховський об'єкт". Тож, якщо ви хочете зануритися в український кінематограф, обирайте для перегляду саме ці стрічки та будьте впевнені, що ви не прогадаєте.