За последнюю неделю его активно просматривают украинцы по всему миру, поэтому он вошел в число самых популярных лент на платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем больше о деталях фильма.

Советуем Сразу 2 украинских сериала стали самыми популярными на Netflix

Почему стоит смотреть мультфильм "Шрек навсегда" всей семьей?

Мультфильм, который идеально подойдет для просмотра взрослым и детям, – это легендарная лента под названием "Шрек навсегда". Премьера состоялась в 2010 году, но мультфильм до сих пор остается одним из самых популярных на стриминговых платформах. В частности, сейчас на Netflix его активно просматривают украинцы, поэтому он попал в рейтинг топ-10 самых популярных фильмов.

В центре сюжета зеленый великан, который уже спас принцессу, женился и стал отцом тройняшек. Время идет, и Шрек постепенно превратился в слишком домашнего семьянина.

"Шрек навсегда": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Чтобы вернуть себе прежний пыл, он заключает сделку с коварным Румпельштильцхеном. Но хитрый карлик имеет собственные планы, и все идет совсем не так, как Шрек ожидал. В результате он оказывается в совершенно другой версии Далекого-далекого королевства и узнает, какой была бы жизнь, если бы он никогда не существовал.

Советуем Не только "Франкенштайн": 3 новейших триллера на Netflix, которые стали фаворитами украинцев

Какие украинские сериалы можно посмотреть на Netflix?

Если же вы настоящий фанат украинского кино, вам стоит обратить внимание на новые украинские сериалы, которые стали самыми популярными на Netflix за последнюю неделю. Это сериалы "Пограничники" и "Витя".



Украинские сериалы на Netflix / Фото FilmUa

Кроме того, 26 ноября на платформе состоится премьера украинского фильма "Каховский объект". Поэтому, если вы хотите окунуться в украинский кинематограф, выбирайте для просмотра именно эти ленты и будьте уверены, что вы не прогадаете.