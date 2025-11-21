У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас список найновіших фільмів, які підкорюють глядачів з перших хвилин.

Радимо Одразу 2 українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix

Які нові трилери можна подивитись на Netflix?

"Балада про дрібного гравця"

Рейтинг IMDb: 5.8

Одним із найновіших трилерів на Netflix є "Балада про дрібного гравця". Прем'єра фільму відбулась 17 жовтня 2025 року.У центрі сюжету азартний гравець, який переховується в Макао. Коли минулі помилки та борги починають його наздоганяти, він зустрічає людину, близьку за духом, що може стати його шансом на спасіння.

"Балада про дрібного гравця": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться також Новий серіал, який закохає у себе усіх прихильників "Бріджертонів"

"Ебіґейл"

Рейтинг IMDb: 6.5

Ще один новий трилер, який стрімко став фаворитом українських глядачів. За сюжетом, після викрадення 12-річної доньки впливового кримінального авторитета злочинці вимагають викуп у 50 мільйонів доларів. Здавалося б, усе, що їм потрібно, – лише наглядати за дитиною впродовж однієї ночі. Та невдовзі, опинившись у замкненому будинку, грабіжники починають загадково зникати. І з жахом розуміють: вони залишилися віч-на-віч зовсім не з простою дівчинкою.

"Ебіґейл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок з динаміту"

Рейтинг IMDb: 6.4

Ще один новий яскравий політичний трилер за участю Ідріса Ельби. Події розгортаються за лічені години: невідома ракета загрожує безпеці США, і група чиновників намагається запобігти катастрофі.

"Будинок з динаміту": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.