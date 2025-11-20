Це стрічка "Форсайти", яка є третьою адаптацією культових романів, які свого часу принесли автору Нобелівську премію. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про серіал "Форсайти"?

Прем'єра серіалу у світі відбулась 20 жовтня 2025 року. Це серіал, який занурить глядачів у вікторіанську епоху Великої Британії. Ця кіноісторія точно сподобається справжнім фанатам костюмованих драм, для прикладу, "Бріджертони".

Дія серіалу розгортається навколо чотирьох поколінь впливової родини. Ми матимемо змогу поринути в історію про протистояння між сімейними традиціями та особистими почуттями, а також теми кохання, честі, власності та соціального становища.

"Форсайти": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету Соумс Форсайт, який є справжнім уособленням раціоналізму і прагматизму, тоді як його дружина Ірен символізує свободу, творчість і крихкість. Їхня любовна історія стає відправною точкою для розвитку всієї драми на тлі змін у суспільстві.

Хто зіграв головні ролі у серіалі?

У цій костюмованій драмі ми побачимо велику кількість як молодих акторів та усім відомих зіркових облич. До акторського складу цього серіалу увійшли:

Джошуа Орпін – Соумс Форсайт

Міллі Гібсон – Ірен

Франческа Анніс – Анна

Джек Девенпорт – Джеймс

Таппенс Міддлтон – Френсіс

Стівен Мойєр – Джоліон-старший

Елеонор Томлінсон – Луїза

Джеймі Флаттерс – Філіп Босінні

Сьюзен Гемпшир – леді Картерет

Поки всі в очікуванні прем'єри нового сезону "Бріджертонів", годі гаяти часу, обирайте цікаву альтернативу та насолоджуйтесь переглядом.