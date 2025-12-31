24 Канал підготував добірку із трьох мінісеріалів на Netflix, які точно розбавлять новорічну ніч приємними та кумедними моментами.

Що подивитись на Netflix у новорічну ніч?

"Людина проти бджоли", 2022

Рейтинг IMDb: 6,7

Кількість серій: 9

Головну роль виконує Ровен Аткінсон. Йому належить образ Тревора Бінглі – незграбного, але добродушного чоловіка, який постійно потрапляє у халепи. Після низки невдач він влаштовується на роботу доглядальником розкішного будинку, власники якого їдуть у відпустку. Тревор намагається довести, що здатен відповідально виконувати обов'язки, адже дуже хоче справити гарне враження і повернути довіру доньки.

Та вже в перші дні його спокій порушує звичайна бджола, яка випадково залетіла до будинку. Замість того щоб просто зловити комаху і випустити її, Тревор починає справжню війну. Кожна його спроба позбутися бджоли обертається ще більшим хаосом: розбиті вітрини, зіпсовані дизайнерські меблі, пожежі й навіть вибухи.

Маленька комаха перетворюється для Тревора на символ усіх його життєвих проблем, а бажання перемогти штовхає Бінглі на дедалі безглуздіші вчинки.

"Людина проти бджоли": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Самотній тато", 2025

Рейтинг IMDb: 8,0

Кількість серій: 6

Це нова індійська комедійна драма, яка розповідає про Ґаурава, який знаходить у своєму автомобілі немовля. Чоловік не бажає відмовлятись від дитини, хоча родина, суспільні норми та агентство з усиновлення переконують його у зворотному. Та все ж він бажає стати батьком-одинаком.

"Самотній тато": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Людина проти немовляти", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Кількість серій: 4

Це продовження історії від неймовірного Ровена Аткінсона. У новому мінісеріалі Тревор Бінглі стає шкільним доглядачем. Він з нетерпінням чекає на різдвяні канікули, щоб зустрітися зі своєю донькою Медді та колишньою дружиною Джесс, однак усе йде не за планом.

Та у Тревора з'являється пропозиція, яка може змінити його життя. Він має наглянути за розкішним маєтком на Різдво. Та на ділі виявляється, що окрім будинку йому варто наглядати ще й за малюком, якого ніхто не забрав після різдвяної вистави у школі.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу