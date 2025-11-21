Ці стрічки не просто поповнюють список українських кінопроєктів на Netflix, а й стають одними з найпопулярніших на платформі. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на FilmUa розповідаємо, які українські серіали наразі стали найпопулярнішими на стримінгу.

Які українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix популярності набирають одразу два українські проєкти – "Прикордонники. Другий курс" та "Вітя".

Серіал "Прикордонники" з'явився на Netflix лише на початку тижня, а вже зараз увійшов до топ-10. Крім того, популярності набирає український оригінальний серіал Київстар ТБ під назвою "Вітя". Він утримується в топ-10 на Netflix уже другий тиждень.



Українські серіали в топ-10 на Netflix / Фото FilmUa

Це чудові показники для українського кінематографа, тож сподіваємося, що вже зовсім скоро на платформі з'являтиметься ще більше українських фільмів і серіалів, які очолюватимуть рейтинги найпопулярніших стрічок.

Які ще серіали зараз популярні на Netflix?

Стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює свій список найпопулярніших стрічок. Цього разу, окрім українських серіалів "Вітя" та "Прикордонники", українські глядачі обирали також такі кіноісторії:

"Звір у мені"

"Відьмак", 4 сезон

"Кришталева зозуля"

"Убитий блискавкою", мінісеріал;

"Дивні дива", 1 сезон;

"Дивні дива", 2 сезон;

"Оперативниця", 1 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон та інші

Якщо ви вагаєтесь, чим зайняти себе у вільний час, перегляд цікавого серіалу точно стане безпрограшним варіантом.