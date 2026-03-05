Кілліан Мерфі повернеться до ролі Томаса Шелбі у фільмі "Гострі картузи: Безсмертний", прем'єра якого відбудеться вже незабаром. Деталі читайте у матеріалі 24 Каналу.

Коли вийде фільм "Гострі картузи: Безсмертний"?

Історична кримінальна драма "Гострі картузи. Безсмертний" вийде у кінотеатрах уже завтра, 6 березня 2026 року, а прем'єра на платформі Netflix відбудеться 20 березня 2026 року.

Режисером стрічки став Том Гарпер, а сценарій написав Стівен Найт. Окрім Кілліана Мерфі, у драмі знялись: Пол Андерсон, Стівен Грем, Софі Рандл, Нед Деннехі, Ребекка Фергюсон та інші.

"Гострі картузи. Безсмертний": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що фільм "Гострі картузи: Безсмертний"?

Події фільму розгортаються у Бірмінгемі 1940-х років. Під час Другої світової війни Томас Шелбі змушений повернутися з добровільного вигнання, щоб пройти найважче випробування у своєму житті. Під загрозою майбутнє родини та країни, а головний герой має боротися з власними демонами та зробити складний вибір.

Схоже, Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною. Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером над екранізацією "Гострих картузів". Це для фанатів,

– сказав Netflix Кілліан Мерфі.

Скільки сезонів і серій має серіал "Гострі картузи"?