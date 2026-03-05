Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме "Острые козырьки: Бессмертный человек", премьера которого состоится уже вскоре. Детали читайте в материале 24 Канала.

Когда выйдет фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"?

Историческая криминальная драма "Острые козырьки. Бессмертный человек" выйдет в кинотеатрах уже завтра, 6 марта 2026 года, а премьера на платформе Netflix состоится 20 марта 2026 года.

Режиссером ленты стал Том Харпер, а сценарий написал Стивен Найт. Кроме Киллиана Мерфи, в драме снялись: Пол Андерсон, Стивен Грэм, Софи Рандл, Нед Деннехи, Ребекка Фергюсон и другие.

"Острые козырьки. Бессмертный": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"?

События фильма разворачиваются в Бирмингеме 1940-х годов. Во время Второй мировой войны Томас Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания, чтобы пройти самое тяжелое испытание в своей жизни. Под угрозой будущее семьи и страны, а главный герой должен бороться с собственными демонами и сделать сложный выбор.

Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной. Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Гарпером над экранизацией "Острых козырьков". Это для фанатов,

– сказал Netflix Киллиан Мерфи.

Сколько сезонов и серий имеет сериал "Острые козырьки"?