Вокруг Керри ходит много теорий заговоров. Конечно, подтверждений нет, однако сейчас он однозначно является одним из самых обсуждаемых актеров. Какие фильмы с Джимом посмотреть, расскажет 24 Канал.

Фильмы с Джимом Керри

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Однажды дельфина, который является талисманом команды NFL из Майами, похищают, а за расследование дела берется странный частный детектив Эйс Вентура. Впоследствии похищают и игроков "Майами Долфинс", в частности настоящую звезду Дэна Марино. Во время работы на главного героя ждет немало интересных приключений.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

В центре сюжета скромный работник банка Стэнли Ипкис. Однажды он находит зеленую маску, и когда надевает ее, то становится страшным сном для полиции и гангстеров. Жизнь мужчины меняется, главный герой становится уверенным в себе, харизматичным и привлекает внимание певицы ночного клуба Тины Карлайл. В то же время Стэнли грабит банк и вызывает злость младшего криминального авторитета Дориана Тайрелла.

"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тупой и еще тупее" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

В фильме рассказывается о двух лучших друзьях – Ллойде Кристмасе и Гарри Данне, которые находят чемодан с деньгами, которую оставила в машину Мэри Свансон, что направлялась в аэропорт.

Мужчины решают ехать в Аспен, что в штате Колорадо, чтобы вернуть деньги, однако Ллойд и Гарри даже не подозревают, что они связаны с похищением. Так, друзей начинают преследовать наемные убийцы и полиция, из-за чего их дружба проходит испытание на прочность.

"Тупой и еще тупее": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек на Луне" (1999)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Это рассказ о жизни и карьере загадочного, инновационного и эксцентричного комика Энди Кауфмана. Он мог вызвать смех, слезы, драки или тишину. Выступления мужчины были настолько реалистичными, что даже его близкие друзья никогда точно не знали, где правда.

"Человек на Луне": смотрите онлайн трейлер фильма

