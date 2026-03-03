В сети появилось немало теорий заговоров: пользователи предполагают, что на красную дорожку якобы вышел клон, или что Керри был в маске. Однако стоит понимать, что актеру 64 года, и возрастные изменения – это вполне нормально, также внешность человека на фотографиях зависит от освещения и ракурса съемки. В материале 24 Канала читайте, как за время карьеры изменился Джим и что о нем известно.

К теме "Джима Керри подменили": в соцсетях обсуждают изменения во внешности актера

Как за время карьеры изменился Джим Керри?

Джим Керри родом из канадского города Ньюмаркет. В 15 лет парень начал выступать в комедийном клубе в Торонто. Он работал уборщиком на фабрике, чтобы помогать своей семье, однако затем уволился и начал выступать на разогреве у успешных комиков – Бадди Хэкетта и Родни Дэнджерфилда

Актер дебютировал на большом экране в 1984 году в фильме Finders Keepers. Однако большого успеха достиг, сыграв главную роль в комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994).

Джим Керри в фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" / Кадр из фильма

Позже Керри снялся в таких известных фильмах: "Маска" (1994), "Тупой и еще тупее" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа" (1995), "Бэтмен навсегда" (1995), "Кабельщик" (1996), "Лжец, лжец" (1997).

Джим Керри в фильме "Лжец, лжец" / Кадр из фильма

Успех Джиму Керри также принесла лента 1998 года "Шоу Трумана". Он исполнил роль Трумана Бербанка, за которую получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль".

Второй "Золотой глобус" в той же категории актер получил за трагикомедию 1999 года "Человек на Луне". Он воплотил на экране главного героя – Энди Кауфмана. Несмотря на огромный успех, Джима не номинировали на премию "Оскар", однако он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Джим Керри в фильме "Человек на Луне" / Кадр из фильма

Актер также известен по фильмам "Гринч – похититель Рождества" (2000), "Брюс Всемогущий" (2003), "Вечное сияние чистого разума" (2004) и другим.

После более чем трехлетней паузы в кинокарьере, Керри вернулся на большие экраны в начале 2020 года. Он сыграл злого Доктора Эгмена в экранизации популярной видеоигры 1990-х годов "Соник в кино".

Джим Керри на церемонии вручения премии "Сезар" / Фото Getty Images

Стоит заметить, что новая избранница Джима Керри – актриса и художница из Лос-Анджелеса Минзи. Появление на церемонии вручения премии "Сезар" – их первый совместный выход в свет. Во время мероприятия комик произнес эмоциональную речь на французском языке, в которой признался девушке в любви.