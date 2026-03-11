Некоторые же знаменитости даже не получают номинаций, несмотря на то, что фильмы с их участием имеют большой успех у зрителей и критиков. В материале 24 Канала рассказываем, кто из талантливых актеров ни разу не получал Оскара.

Какие талантливые актеры ни разу не получали Оскар?

Брэдли Купер

Одним из таких актеров является Брэдли Купер. Он безусловно заслуживает желанную статуэтку Оскара, однако до сих пор ни разу ее не получал. Начиная с 2013 года, Купер неоднократно номинировался на премию Американской киноакадемии. Всего он имеет около 12 номинаций как актер, продюсер и сценарист, однако пока ни одна из них не принесла ему победы.



Брэдли Купер в фильме "Мальчишник в Вегасе" / Кадр из фильма

Марго Робби

Еще одна актриса, которая, по мнению многих, давно заслуживает на Оскар, – Марго Робби. Звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Барби" и других популярных лент за свою карьеру трижды была номинирована на эту престижную премию, но пока так и не получила заветную награду.



Марго Робби в фильме "Барби" / Кадр из фильма

Деми Мур

Еще одна потрясающая актриса, которая никогда не получала Оскар, – Деми Мур. Она известна своими ролями в фильмах "Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".



Деми Мур в фильме "Субстанция" / Кадр из фильма

Особое внимание актриса привлекла ролью в фильме "Субстанция", за которую была номинирована на премию Оскар в категории "Лучшая актриса". Однако в том году она так и не одержала победу, хотя многие критики считали, что она ее заслуживала.

Джим Керри

Невероятно талантливый Джим Керри, известный своими культовыми комедийными и драматическими ролями, также никогда не получал Оскар. Несмотря на это, он получил немало других престижных наград и неоднократно был номинирован на различные кинопремии.



Джим Керри в фильме "Шоу Трумэна" / Кадр из фильма

Джонни Депп

Джонни Депп также входит в число актеров, которые, по мнению многих зрителей, заслуживают Оскар. Он трижды был номинирован на эту награду: за роль в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", а также за ленты "Волшебная страна" и "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит".



Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" / Кадр из фильма

Однако статуэтку актер пока так и не получил.