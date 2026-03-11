Деякі ж знаменитості навіть не отримують номінацій, попри те, що фільми з їхньою участю мають великий успіх у глядачів і критиків. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто із талановитих акторів жодного разу не отримував Оскара.

Які талановиті актори жодного разу не отримували Оскар?

Бредлі Купер

Одним із таких акторів є Бредлі Купер. Він безумовно заслуговує на омріяну статуетку Оскара, однак досі жодного разу її не отримував. Починаючи з 2013 року, Купер неодноразово номінувався на премію Американської кіноакадемії. Загалом він має близько 12 номінацій як актор, продюсер і сценарист, однак поки що жодна з них не принесла йому перемоги.



Бредлі Купер у фільмі "Похмілля у Вегасі" / Кадр із фільму

Марго Роббі

Ще одна акторка, яка, на думку багатьох, давно заслуговує на Оскар, – Марго Роббі. Зірка фільмів "Загін самогубців", "Барбі" та інших популярних стрічок за свою кар'єру тричі була номінована на цю престижну премію, але поки що так і не отримала заповітну нагороду.



Марго Роббі у фільмі "Барбі" / Кадр із фільму

Демі Мур

Ще одна приголомшлива акторка, яка ніколи не здобувала Оскар, – Демі Мур. Вона відома своїми ролями у фільмах "Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз" та "Солдат Джейн".



Демі Мур у фільмі "Субстанція" / Кадр із фільму

Особливу увагу акторка привернула роллю у фільмі "Субстанція", за яку була номінована на премію Оскар у категорії "Найкраща акторка". Однак того року вона так і не здобула перемогу, хоча багато критиків вважали, що вона на неї заслуговувала.

Джим Керрі

Неймовірно талановитий Джим Керрі, відомий своїми культовими комедійними та драматичними ролями, також ніколи не отримував Оскар. Попри це, він здобув чимало інших престижних нагород і неодноразово був номінований на різні кінопремії.



Джим Керрі у фільмі "Шоу Трумена" / Кадр із фільму

Джонні Депп

Джонні Депп також входить до числа акторів, які, на думку багатьох глядачів, заслуговують на Оскар. Він тричі був номінований на цю нагороду: за роль у фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини", а також за стрічки "Чарівна країна" та "Суїні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт".



Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" / Кадр із фільму

Проте статуетку актор поки що так і не отримав.