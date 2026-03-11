Довкола фільму можна побачити чимало різних і подекуди суперечливих відгуків. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, про що йдеться у стрічці, а також які її головні переваги та недоліки.

У чому переваги та недоліки фільму "Ущелина"?

Фільм "Ущелина" отримав доволі різні відгуки від глядачів. З одного боку, за словами прихильників, це динамічний трилер із бойовими сценами, а з іншого – історія про самотність і людські почуття.

Водночас варто зазначити, що більшість глядачів, які вже встигли переглянути стрічку, вважають: фільм більше зосереджується на емоціях героїв, ніж на видовищному екшені. Тож його складно назвати бойовиком, який дарує справді шалений адреналін після перегляду.

Сюжет розгортається навколо двох людей, які опиняються у складних обставинах і знаходять підтримку одне в одному. Попри те, що вони мають виконувати роль солдатів, герої все одно прагнуть близькості та простого людського спілкування. Саме тому романтична лінія стає однією з ключових у цій історії.

У мережі вже можна знайти чимало оглядів стрічки. Зокрема, ґрунтовний аналіз фільму "Ущелина" опублікували на YouTube-каналі "Кінопил", де відверто говорять про те, які фільми варто дивитися, а на які не варто витрачати час.

Огляд фільму "Ущелина": дивіться відео онлайн

Оглядачі пояснили, чи справді цю стрічку варто вважати головним бойовиком 2025 року. Деякі критики називають сюжет передбачуваним і побудованим на знайомих кліше.

Утім, майже всі сходяться на тому, що акторський дует Майлза Теллера та Ані Тейлор-Джой став однією з головних переваг фільму. Теллер переконливо втілив образ солдата, який за зовнішньою стриманістю приховує романтичну натуру. Натомість героїня Тейлор-Джой постає холодною та відстороненою жінкою, чия емоційна броня поступово руйнується завдяки простому людському спілкуванню.

У підсумку "Ущелина" – це видовищний, але доволі простий фільм, який радше працює як легке розважальне кіно на вечір. Він має хорошу візуальну складову, харизматичних акторів і зрозумілу історію, однак навряд чи здивує глядачів, які шукають складні сюжетні повороти чи глибоку драму. Саме тому оцінки стрічки зазвичай коливаються в межах 6-7 балів із 10.

"Ущелина": дивіться онлайн трейлер фільму

Що варто знати про фільм "Ущелина"?