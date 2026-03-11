Нещодавно ми розповідали, які саме знаменитості позмагаються за нагороду в номінації "Найкраща акторка". А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо, де і коли дивитися церемонію в Україні.

Де і коли дивитись Оскар-2026?

98-ма церемонія вручення премії Оскар відбудеться в неділю, 15 березня 2026 року, у Лос-Анджелесі. Однак через значну різницю в часі українці зможуть подивитися церемонію в ніч з 15 на 16 березня.

Трансляція відбуватиметься на телеканалі "Суспільне Культура" з українським перекладом, коментарями та жестовою мовою. Коментуватиме Оскар-2026 відомий український актор, зірка серіалу "Кава з кардамоном" і фільму "Довбуш", а також актор Івано-Франківського драматичного театру Олексій Гнатковський. Про це раніше повідомляли на інстаграм-сторінці Суспільного.

У мережі уже можна помітити перші приготування актора та команди Суспільного до найочікуванішого шоу цієї весни.

Глядачі зможуть побачити передшоу, червону доріжку Оскара, а також саму церемонію нагородження:

23:00 – передшоу

00:30 – трансляція червоної доріжки

01:00 – початок церемонії нагородження

Кого зі знаменитостей можна буде побачити на сцені Оскара?

На сцені Оскара цього року можна буде побачити чимало знайомих облич. Зокрема, ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Браєн, який вів це шоу і у 2025 році.

Крім того, як повідомляє видання The Hollywood Reporter, на сцені також з'являться інші відомі знаменитості. А саме: