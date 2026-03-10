Нещодавно ми розповідали, яких акторів номіновано в категорії "Найкращий актор". А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо, хто позмагається за перемогу в категорії "Найкраща акторка".

Дивіться також Після шаленої популярності у 2000-х: куди зник актор серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков

Яких акторок номінували на Оскар-2026?

Джессі Баклі, "Гамнет"

Джессі Баклі є однією з акторок, номінованих на Оскар-2026. Саме її називають однією з головних фавориток цієї категорії. Акторку вважають беззаперечною лідеркою перегонів і дають їй близько 90% шансів на перемогу. Джессі Баклі номінована за роль в англо-американському драматичному фільмі "Гамнет".

Стрічка є екранізацією однойменного роману Меґґі О'Фаррелл. Прем'єра фільму відбулася у грудні 2025 року.

"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму

Роуз Бірн, "Я не залізна"

Ще однією номінанткою на премію Оскар-2026 є Роуз Бірн за роль у фільмі "Я не залізна". Це американський драматичний трилер режисера Мері Бронштейна.

Стрічка отримала чимало престижних кінопремій, а саму Бірн називають однією з найімовірніших претенденток на заповітну статуетку.

"Я не залізна": дивіться онлайн трейлер фільму

Ренате Рейнсве, "Сентиментальна цінність"

Ще однією претенденткою, яка привернула увагу завдяки великій кількості схвальних відгуків кінокритиків, є Ренате Рейнсве за головну роль у фільмі "Сентиментальна цінність". Це норвезький трагікомедійний художній фільм режисера Йоакіма Трієра. Прем'єра стрічки відбулася у червні 2025 року.

"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку номінанток – такі акторки:

Емма Стоун за роль у фільмі "Бугонія"

за роль у фільмі "Бугонія" Кейт Гадсон, яка зіграла у фільмі "Пісня любові"

Їх також називають можливими претендентками на перемогу, однак їхні шанси у прогнозах значно нижчі.