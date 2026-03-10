Нещодавно ми розповідали, яких акторів номіновано в категорії "Найкращий актор". А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо, хто позмагається за перемогу в категорії "Найкраща акторка".
Яких акторок номінували на Оскар-2026?
Джессі Баклі, "Гамнет"
Джессі Баклі є однією з акторок, номінованих на Оскар-2026. Саме її називають однією з головних фавориток цієї категорії. Акторку вважають беззаперечною лідеркою перегонів і дають їй близько 90% шансів на перемогу. Джессі Баклі номінована за роль в англо-американському драматичному фільмі "Гамнет".
Стрічка є екранізацією однойменного роману Меґґі О'Фаррелл. Прем'єра фільму відбулася у грудні 2025 року.
"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму
Роуз Бірн, "Я не залізна"
Ще однією номінанткою на премію Оскар-2026 є Роуз Бірн за роль у фільмі "Я не залізна". Це американський драматичний трилер режисера Мері Бронштейна.
Стрічка отримала чимало престижних кінопремій, а саму Бірн називають однією з найімовірніших претенденток на заповітну статуетку.
"Я не залізна": дивіться онлайн трейлер фільму
Ренате Рейнсве, "Сентиментальна цінність"
Ще однією претенденткою, яка привернула увагу завдяки великій кількості схвальних відгуків кінокритиків, є Ренате Рейнсве за головну роль у фільмі "Сентиментальна цінність". Це норвезький трагікомедійний художній фільм режисера Йоакіма Трієра. Прем'єра стрічки відбулася у червні 2025 року.
"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму
Також у списку номінанток – такі акторки:
- Емма Стоун за роль у фільмі "Бугонія"
- Кейт Гадсон, яка зіграла у фільмі "Пісня любові"
Їх також називають можливими претендентками на перемогу, однак їхні шанси у прогнозах значно нижчі.