Недавно мы рассказывали, какие актеры номинированы в категории "Лучший актер". А теперь в материале 24 Канала расскажем, кто поборется за победу в категории "Лучшая актриса".

Каких актрис номинировали на Оскар-2026?

Джесси Бакли, "Гамнет"

Джесси Бакли является одной из актрис, номинированных на Оскар-2026. Именно ее называют одной из главных фавориток этой категории. Актрису считают безоговорочным лидером гонки и дают ей около 90% шансов на победу. Джесси Бакли номинирована за роль в англо-американском драматическом фильме "Гамнет".

Лента является экранизацией одноименного романа Мэгги О'Фаррелл. Премьера фильма состоялась в декабре 2025 года.

Роуз Бирн, "Я не железная"

Еще одной номинанткой на премию Оскар-2026 является Роуз Бирн за роль в фильме "Я не железная". Это американский драматический триллер режиссера Мэри Бронштейна.

Лента получила немало престижных кинопремий, а саму Бирн называют одной из самых вероятных претенденток на заветную статуэтку.

Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"

Еще одной претенденткой, которая привлекла внимание благодаря большому количеству положительных отзывов кинокритиков, является Ренате Рейнсве за главную роль в фильме "Сентиментальная ценность". Это норвежский трагикомедийный художественный фильм режиссера Йоакима Триера. Премьера ленты состоялась в июне 2025 года.

Также в списке номинантов – такие актрисы:

Эмма Стоун за роль в фильме "Бугония"

за роль в фильме "Бугония" Кейт Хадсон, которая сыграла в фильме "Песня любви"

Их также называют возможными претендентками на победу, однако их шансы в прогнозах значительно ниже.