Творці ютуб-каналу "КіноПил", які роблять треш-огляди на фільми, подивились "Одну битву за іншою" й розкажуть, чи варто витрачати час на цю стрічку, яка так полюбилася кіноакадемії.

Що не так з фільмом "Одна битва за іншою"?

Цю стрічку зняв режисер Пол Томас Андерсон. Він екранізував роман Томаса Пінчона "Винокрай", але адаптував події до сучасних реалій. Цікаво те, що усі фільми режисер – це повністю його авторське бачення, тож і "Одна битва за іншою" не стала винятком.

Головний герой тут – виснажений революціонер Боб, який живе в постійній наркотичній параної. Чоловік повністю відсторонений від суспільства, живе лише зі своєю донькою Віллою. Та після 16 років у його життя знову повертається минуле. Тепер Бобу доводиться захищати рідну людину, постаючи перед тінями власного минулого.

Детальний огляд фільму можете подивитись нижче, не будемо спойлерити, але, підсумовуючи, автори "КіноПилу" вважають, що цей фільм, як і "Грішники", навіть поряд не стоїться з "Форестом Гампом". Пол Томас Андерсон побудував одночасно просту історію про батька-невдаху і висміяв усіх, як тільки можна.

Однак у фільмі "Одна битва за іншою" точно заслуговує на похвалу візуал та крута акторська гра Шона Пенна. До речі, він цього року виграв Оскар за "Найкращу чоловічу роль другого плану", але не був присутній на церемонії, оскільки у той час був в дорозі в Україну.

Огляд фільму "Одна битва за іншою": дивіться відео онлайн

