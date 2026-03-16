Про перемогу Пенна зі сцени оголосив Кіран Калкін, який отримав Оскар у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" торік. Проте Шон проігнорував церемонію, пише 24 Канал.
Оскар-2026: Шон Пенн став найкращим актором другого плану
Шон Пенн не зміг бути тут сьогодні ввечері, або не хотів,
– сказав Кіран Калкін.
У номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" також були представлені:
- Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
- Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність")
- Делрой Ліндо ("Грішники")
- Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
Режисером та сценаристом фільму "Одна битва за іншою" став Пол Томас Андерсон, а головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Шон Пенн втілив на екрані полковника Стівена Джей Локджо.
Зауважимо, що це вже третій Оскар для актора. Раніше Пенн отримав статуетку у номінації "Найкраща чоловіча роль" за фільми "Таємнича річка" та "Мілк".
Як Шон Пенн підтримує Україну?
Нагадаємо, що Шон Пенн активно підтримує Україну у війні з Росією. У перший день повномасштабного вторгнення актор перебував у Києві, він уже кілька разів відвідував нашу країну.
Режисер зняв фільм про російське повномасштабне вторгнення в Україну, який отримав назву "Суперсила". Стрічку представили на Берлінському міжнародному кінофестивалі (Берлінале).
У листопаді 2022 року Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві й передав йому свою статуетку Оскар як символ віри в перемогу України. А український лідер нагородив актора орденом "За заслуги" III ступеня. Також вони відвідали Алею сміливості у столиці.