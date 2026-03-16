Про перемогу Пенна зі сцени оголосив Кіран Калкін, який отримав Оскар у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" торік. Проте Шон проігнорував церемонію, пише 24 Канал.

Оскар-2026: Шон Пенн став найкращим актором другого плану

Шон Пенн не зміг бути тут сьогодні ввечері, або не хотів,

– сказав Кіран Калкін.

У номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" також були представлені:

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")

Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність")

Делрой Ліндо ("Грішники")

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Режисером та сценаристом фільму "Одна битва за іншою" став Пол Томас Андерсон, а головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Шон Пенн втілив на екрані полковника Стівена Джей Локджо.

Зауважимо, що це вже третій Оскар для актора. Раніше Пенн отримав статуетку у номінації "Найкраща чоловіча роль" за фільми "Таємнича річка" та "Мілк".

