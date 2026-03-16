О победе Пенна со сцены объявил Киран Калкин, который получил Оскар в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в прошлом году. Однако Шон проигнорировал церемонию, пишет 24 Канал.
Оскар-2026: Шон Пенн стал лучшим актером второго плана
Шон Пенн не смог быть здесь сегодня вечером, или не хотел,
– сказал Киран Калкин.
В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" также были представлены
- Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")
- Делрой Линдо ("Грешники")
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
Режиссером и сценаристом фильма "Битва за битвой" стал Пол Томас Андерсон, а главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Шон Пенн воплотил на экране полковника Стивена Джей Локджо.
Заметим, что это уже третий Оскар для актера. Ранее Пенн получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк".
Как Шон Пенн поддерживает Украину?
Напомним, что Шон Пенн активно поддерживает Украину в войне с Россией. В первый день полномасштабного вторжения актер находился в Киеве, он уже несколько раз посещал нашу страну.
Режиссер снял фильм о российском полномасштабном вторжении в Украину, который получил название "Суперсила". Ленту представили на Берлинском международном кинофестивале (Берлинале).
В ноябре 2022 года Пенн встретился с Владимиром Зеленским в Киеве и передал ему свою статуэтку Оскар как символ веры в победу Украины. А украинский лидер наградил актера орденом "За заслуги" III степени. Также они посетили Аллею смелости в столице.