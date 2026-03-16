О победе Пенна со сцены объявил Киран Калкин, который получил Оскар в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в прошлом году. Однако Шон проигнорировал церемонию, пишет 24 Канал.

Не пропустите Исторический момент: первый в мире Оскар за "Лучший кастинг" уже имеет победителя

Оскар-2026: Шон Пенн стал лучшим актером второго плана

Шон Пенн не смог быть здесь сегодня вечером, или не хотел,

– сказал Киран Калкин.

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" также были представлены

Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Делрой Линдо ("Грешники")

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Режиссером и сценаристом фильма "Битва за битвой" стал Пол Томас Андерсон, а главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Шон Пенн воплотил на экране полковника Стивена Джей Локджо.

"Одна битва за другой": смотрите онлайн трейлер фильма

Заметим, что это уже третий Оскар для актера. Ранее Пенн получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк".

Как Шон Пенн поддерживает Украину?