Заветную статуэтку получила кастинг-директор Кассандра Кулукунис. Она была отмечена за лучший подбор актеров в фильме "Одна битва за другой", о чем стало известно из прямой трансляции.
Кто одержал победу в номинации "Лучший кастинг"?
Это американская черная комедия Пола Томаса Андерсона, которая стала экранизацией романа Томаса Пинчона "Винокрай".
Кто был номинирован в этой категории?
Кассандра Кулукунис конкурировала в этой категории с такими выдающимися кастинг-директорами:
- "Гамнет" – кастинг-директор Нина Голд
- "Марти Суприм" – кастинг-директор Дженнифер Вендитти
- "Тайный агент" (The Secret Agent) – кастинг-директор Габриэль Домингес
- "Грешники" (Sinners) – кастинг-директор Франсин Мейслер