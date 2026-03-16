Со сцены одной из самых престижных кинопремий мира звучат имена победителей во всех номинациях. В материале 24 Канала рассказываем, кто получил желанную статуэтку.
Список победителей Оскара-2026: кто стал лауреатом премии?
"Лучшая актриса второго плана" – Эми Медиган ("Оружие").
"Лучший анимационный полнометражный фильм" – "K-pop: Охотники на демонов"
"Лучший анимационный короткометражный фильм" – "Плачащая жемчугом девушка"
"Лучший дизайн костюмов" – "Франкенштейн" – костюмы: Кейт Гоули
"Лучший грим и прически" – "Франкенштейн" – грим: Майк Гилл, Джордан Самуэль, Клиона Фьюри
"Лучший кастинг" – "Одна битва за другой" – кастинг-директор Кассандра Кулукундис