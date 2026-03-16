Заповітну статуетку отримала кастинг‑директорка Кассандра Кулукуніс. Вона була відзначена за найкращий підбір акторів у фільмі "Одна битва за іншою", про що стало відомо з прямої трансляції.
Хто отримав перемогу у номінації "Найкращий кастинг"?
Це американська чорна комедія Пола Томаса Андерсона, яка стала екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай".
Хто був номінований у цій категорії?
Кассандра Кулукуніс конкурувала в цій категорії з такими видатними кастинг-директорами:
- "Гамнет" – кастинг‑директорка Ніна Голд
- "Марті Супрім" – кастинг‑директорка Дженніфер Вендітті
- "Таємний агент" (The Secret Agent) – кастинг‑директор Габріель Домінгес
- "Грішники" (Sinners) – кастинг‑директорка Франсін Мейслер