Заповітну статуетку отримала кастинг‑директорка Кассандра Кулукуніс. Вона була відзначена за найкращий підбір акторів у фільмі "Одна битва за іншою", про що стало відомо з прямої трансляції.

Хто отримав перемогу у номінації "Найкращий кастинг"?

Це американська чорна комедія Пола Томаса Андерсона, яка стала екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай".

Хто був номінований у цій категорії?

Кассандра Кулукуніс конкурувала в цій категорії з такими видатними кастинг-директорами:

  • "Гамнет" – кастинг‑директорка Ніна Голд
  • "Марті Супрім" – кастинг‑директорка Дженніфер Вендітті
  • "Таємний агент" (The Secret Agent) – кастинг‑директор Габріель Домінгес
  • "Грішники" (Sinners) – кастинг‑директорка Франсін Мейслер